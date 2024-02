La visión sobre la Caja de Seguro Social es extremadamente errada. Y es que las manifestaciones de “salvar la Caja” se miran desde lo económico y no desde lo social. El “salvar la Caja” es para evitar el “quiebre” y que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte no siga siendo deficitario. Pero ese es un análisis miope, porque se prefiere un programa de Invalidez, Vejez y Muerte sostenible, a costa de un sacrificio social por parte de los jubilados futuros. La verdadera discusión debe ser tener un programa de Invalidez, Vejez y Muerte sostenible y jubilaciones dignas para los panameños. Requiere pensar con la cabeza y no con el bolsillo. Irónico es saber que Panamá tiene uno de los paraísos para jubilados, pero sus jubilados no pueden disfrutar de ese paraíso. Y como la cabeza no es solo para el sombrero, hay que buscar alternativas viables que conlleven un cambio en la forma cómo se plantea la solución para “salvar la Caja”, más allá de seguir con las combinaciones con las paramétricas. Y ejemplos hay a montones: Noruega y su gran fondo de pensiones o Empresas Públicas de Medellín. Una combinación de esta fórmula podría ser exitosa, además de 35 años de cotización sin edad de jubilación para hombres y mujeres. Necesitamos no solo “salvar la Caja”, sino pensar también en nuestros futuros jubilados. ¡Así de simple!