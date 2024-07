Los migrantes tienen derecho, cierto, pero los países también. El defensor del Pueblo de Colombia, en lugar de cuestionar una decisión interna de Panamá con respecto a los migrantes, debe cuestionar a los gobiernos de Venezuela y Ecuador que no protegen a su gente, quienes salen en estampida de sus países buscando bienestar. ¿Qué lógica tiene seguir permitiendo ese flujo de migrantes cruzando por Darién, a sabiendas de que son presa fácil de grupos de bandas que lucran con la miseria humana? ¿No es más lógico frenar esta migración ilegal y convencer a los países de origen que resuelvan sus problemas y así eviten que su gente se lance a esta aventura migratoria tan absurda? Las autoridades de Colombia tienen el deber de cuidar su territorio y administrar su país como quieran. Lo que no deben hacer es inmiscuirse en decisiones propias de los panameños, que ya estamos cansados de financiar una migración absurda que no lleva a nada. La solución está en que Venezuela y Ecuador garanticen el bienestar de su gente y así evitar que se vean obligados a migrar arriesgando sus vidas. Y quienes crean que esa guerra sucia usando los migrantes, va a cambiar los designios de un país, se equivocan. Busquen otro argumento. ¡Así de simple!