El país necesita tener sus finanzas claras y generar confianza a los inversionistas para mover la rueda. Los últimos gobiernos dicen una cosa y hacen otra, porque siguen con las mismas prácticas absurdas y perversas, que afectan la economía. Se trata de las contrataciones con el Estado. No importa el monto, pero cobrar es un lío, lo que a su vez fomenta la corrupción, porque en todo el proceso se te aparece un funcionario que pide un salve para agilizar. Esta práctica nefasta tiene que acabar y lograr que todo servicio prestado al Estado se pague a no más de 90 días calendario. El problema es cuando estas cuentas pasan largos períodos, terminan asfixiando a las empresas y eso genera un peso en la generación de empleos. ¿Cómo puede una empresa mantener los empleos, si no le pagan? El gobierno que se inaugura ha anunciado la contención del gasto y dice que encontró los fondos para pagar una deuda acumulada con los proveedores del Estado. Esperemos que se saneen las finanzas y se logre poner en práctica el pago rápido por cada servicio, en lugar de esa costumbre perjudicial de dejar las cuentas a que acumulen moho. El Gobierno necesita ser eficiente y no solo en la recaudación, sino en los pagos. Hay instituciones que cobran y multan por los atrasos, pero al mismo tiempo tienen deudas con esas mismas empresas. Hay que buscar las fórmulas para que las cosas fluyan de forma expedita y no se conviertan en un atasco. Todos tenemos que luchar, porque ruede la economía. ¡Así de simple!