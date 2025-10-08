Estudiantes para el futuro: inglés y oportunidades laborales

En un entorno cada vez más interrelacionado, el manejo del inglés ha ganado una importancia considerable para alcanzar el éxito en el ámbito laboral.

Por su ubicación estratégica como centro comercial, Panamá requiere de un gran número de personas que dominen el inglés. En este escenario, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), juega un papel vital en la formación de sus alumnos para los retos del futuro laboral, ordenando su misión y visión con las necesidades del mercado. La institución se orienta a proporcionar una educación de alta calidad que forme profesionales íntegros, competentes y emprendedores.

Su meta es desarrollar líderes que sean no solo expertos en sus áreas, sino que además reconozcan la importancia de la diversidad cultural y la globalización. Desde este punto de vista, la adquisición del inglés no solo supone aprender el idioma, sino que también es un instrumento que genera oportunidades en el extranjero.

Panamá es una nación rica en variedad cultural, que presenta una combinación de influencias indígenas, africanas, españolas y de otras culturas.

Este ambiente multicultural no solo potencia la vida en sociedad, sino que también presenta retos y posibilidades en el entorno de trabajo. Por esta razón, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) implementó la materia de inglés en todos los planes y programas de las diversas profesiones que brinda esta institución. Incluyendo horas extra a esta materia en todas las modalidades, con el objetivo de mejorar el dominio de este idioma extranjero, donde se han demostrado los resultados obtenidos desde su puesta en marcha. Estos incluyen métodos activos que fomentan la participación y la conversación. A través de actividades verbales, exposiciones y tareas en grupo, los estudiantes practican el lenguaje en contextos reales, lo que les facilita obtener confianza y fluidez.

La tecnología desempeña un papel fundamental en la educación moderna.

La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) utiliza plataformas digitales como Moodle y la de Connectivity Levels para crear programas de enseñanza que permiten a los estudiantes practicar sus habilidades lingüísticas de manera interactiva y comprensible. Adicionalmente, esta entidad educativa fomenta programas de intercambio y prácticas en compañías internacionales.

Estas vivencias proporcionan a los alumnos la posibilidad de emplear sus competencias en inglés en un ambiente de trabajo auténtico, equipándolos para los retos del mercado. Considerando el entorno multicultural de Panamá, también es necesario centrar la educación en inglés en competencias interpersonales y culturales. Es esencial que los estudiantes comprendan y respeten la diversidad en un entorno laboral globalizado.

La habilidad en inglés no solo incrementa las posibilidades de empleo, sino que también potencia las posibilidades laborales para los egresados. Las empresas valoran a los estudiantes en las prácticas profesionales realizadas en esta institución, dado que tienen la habilidad de adaptarse a diferentes entornos culturales y construir una comunicación eficaz con personas de diversas nacionalidades. Así pues, los alumnos que adquieren un sólido dominio del inglés se encuentran en una posición más favorable para conseguir empleos en empresas multinacionales y organizaciones a escala mundial.

Preparar a los estudiantes para el futuro implica otorgarles las habilidades necesarias para sobresalir en un ambiente de trabajo que varía constantemente.

La Universidad Especializada de las Américas (Udelas), con su objetivo de educar a profesionales capaces y emprendedores, comprende la relevancia del inglés como un instrumento esencial en este proceso. Mediante técnicas innovadoras y un énfasis en la diversidad cultural, la universidad no solo está capacitando a sus alumnos para el ámbito laboral, sino que también está aportando al crecimiento de un Panamá más vinculado y competitivo a nivel mundial. Finalmente, el manejo del inglés se convierte en un futuro repleto de posibilidades para los egresados, facilitándoles lograr sus objetivos profesionales y aportar al desarrollo de la sociedad.