Formamos semilleros de profesionales de periodismo

La Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, felicita a todos los periodistas que laboran en los medios, igualmente a los docentes que facilitan conocimientos para formar el semillero futuro de profesionales.

La defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información, está consagrado en los Derechos Humanos, lo que si rechazamos, es el libertinaje, la deshonestidad, porque apostamos más a la ética profesional.

La defensa de la libertad de expresión es una labor permanente y no coyuntural, en ese orden no estamos de acuerdo con el mal uso del lenguaje para atacar personas, independientemente que no simpaticen o que no profesen las mismas ideas.

El próximo año se cumplen 60 años de la Escuela de Periodismo, fundada en 1961 por valientes empíricos que creyeron en el periodismo académico. Honramos hoy a la figura de Gaspar Octavio Hernández, periodista y bardo de la nacionalidad panameña.

Docente y director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá