La llorona del 26 de diciembre de 2019

LEALTAD SIN PRECIO NI DUDA

Dice que varios fiscales y “fiscalas”, van por fuera con la Princesa Leah. Que hay otros y otras que no saben qué hacer, tirando puente con el nuevo mandamás del Ministerio Público, a ver si no les corta el empleo. Que hay un nerviosismo muy fuerte. ¡Ajoooo!

NUEVOS DUEÑOS

Dice que los británicos están pisando fuerte en Panamá. Que Grupo Unity (Drucruet), corredor de seguros regional en Centroamérica con operaciones en seis países será adquirido por el grupo británico Willis Towers Watson (WTW), el tercer corredor de seguros más grande del mundo actualmente. Cuenta con 45 mil empleados en más de 140 países y mercados. ¡Vea pues!

LAS DISCULPAS

“Quiero pedirle disculpas a Rubén Bladés y especialmente a la gente de Panamá que se ofendieron por mis palabras. Hablé sin pensar. Lo último que quisiera hacer es ofender la tierra y la gente que me dieron mi primera oportunidad. Vivo siempre agradecido por eso”, escribió Willy Colón en su cuenta oficial de Instagram. Se disculpó, porque le mandó un uppercut al Maraquero. ¡Ajoooo!

EN GUARDIA

Dice que el GobierNito anunció la conformación de una comisión para prepararse y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y establecidos en el Código III como Estado de Abanderamiento, Estado Ribereño y Estado Rector de Puertos. La instalación de la comisión se da en el marco del plan de auditorías para los Estados Miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI), que se realizará en nuestro país en el año 2021. Todo eso es organizado por la AMP.

FUERTE Y MALO

En los 23 días del último mes del año, seis mujeres han sido brutalmente asesinadas. Todas han sido identificadas. La última víctima fue Wendy de La Cruz Obando, cuyo cuerpo fue dejado dentro del maletero de un auto. Autoridades, hagan algo por favor.

MISS UNIVERSO

Por allí se habla de que la ATP quiere traer en 2020 al Miss Universo. Que la idea es volver a organizar esta actividad, porque deja buenos réditos en promoción del país y la llegada de turistas. Se calcula 10 mil solo para este mega evento.

MÁS CHINOS

Ya que hablamos de turismo, dice que Air China anunciará la ampliación de sus frecuencias entre Beijing y ciudad de Panamá vía Houston de una a tres por semana. Según la ATP, el refuerzo de esta frecuencia confirmaría a Panamá como puerta de entrada del turismo chino a Latinoamérica, ya que el aeropuerto de Tocumen es uno de los mejores conectados con Sudamérica en toda la región.

DESEMPLEO

Los informes no mienten. Dice que ya el desempleo llegó al 7.1 por ciento, lo que significa un aumento de 1.1 por ciento en solo 12 meses. Por otro lado, la informalidad aumentó en 1.3 por ciento, colocándose en 44.9 por ciento, versus el 43.6 por ciento hace un año. ¡Mi madre!

16 MELONES

El GobierNit o tiene presupuestado en 2020 16,19 millones de dólares para suministrar uniformes y útiles escolares a unos 300 mil niños de escuela primaria de los 300 corregimientos más pobres del país. Que esto forma parte del llamado Plan Colmena que busca elevar la calidad de la educación pública en el país. El que se frota las manos es Buddy. ¡Ajoooo!

EN DESARROLLO

Ya la gente del PNUD nos tiene en el número 67, como un país con un “alto” Índice de Desarrollo Humano (IDH), El IDH clasifica el avance del desarrollo humano de los países en: muy alto, alto, medio y bajo. El informe midió el resultado promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida decente. Superamos a Costa Rica que está en el 68 y Colombia en 79.

MORATORIA

Me mandan a decir que la moratoria del Colegio Nacional de Abogados vence el 31 de diciembre. Que quién no se acoja al beneficio será sacado del listado de miembros. El CNA estará abierto con horario extendido todos estos días. No habrán excusas para quien se quede afuera.