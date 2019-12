La llorona del 30 de diciembre de 2019

DEVUELVO ESA VAINA

Alguien me dice que la empresa mexicana que adquirió Soho Mall en el negocio chueco del Dulcineo, parece que le salió la bruja y quiere devolver el paquete. Que como no se concretó que el MEF, ATP y otras entidades se pasaran para allá, el negocio no les cuajó y están desesperados. ¡Ataja!

LOS VALES

Me dicen que los diputados perredistas recibieron 20 mil rúcanos en vales, mil jamones, 500 pavipollos y mil bolsas de comida. Los de oposición recibieron diez mil en vales, 500 pavipollos y 375 bolsas de comida. ¡Ajooo!

LOS VALES GORDOS

Pero entre los diputados perredistas con poder, me dicen que recibieron 60 mil rúcanos en vales, los mil jamones, pavipollos y bolsas de comida. Los que no aceptaron nada de estas vainas ueron los diputados por libre postulación. ¡Chanfle!

EN DEUDA

La lista de patronos morosos con el Cajetón, hasta que asusta. Según la sumatoria de todos los que deben, la vaina llega a la friolera de 248 melones. Parece que la vaina está dura y muchos cortaron los pagos al Seguro y de paso se embolsillaron la plata cobrada a los asegurados. ¡Joder tío!

CUÁNTO ES LA VAINA

Hay gente pidiendo en las redes que se informe cuánto es lo que va a pagarse al PNUD por facilitar el diálogo de las reformas constitucionales. La vaina es que nadie sabe todavía cuánto es que va a costar todo ese merecumbé.

EL INFORME

Esta semana debe entregarse el informe de lo que ocurrió en La Joyita. No sé cómo se han demorado tanto, porque la cosa está clarísima. Una rebelión en una banda de narco criolla, cuyos compinches de los alzados estaban presos y los dirigentes de la banda ingresaron como si nada a la cárcel y mataron a los amigos de los alzados. ¡Ay padre!

HASTA LA TUSA

Ya que hablamos de bandas, dicen que la morgue del Ministerio Público en Panamá Oeste no se cabe. Que hay que hacer algo o para aumentar la capacidad o reducir las muertes en esa provincia. ¡Santa Bárbara bendita!

SEMANA MOVIDA

Mañana se acaba el año y empieza lo bueno. Tendremos el primer informe del GobierNito en la Asamblea, un nuevo contralor y un nuevo procurador. Mejor compro millo y CocaCola, porque esto se va a poner sabroso. ¡Ajoooo!

NUEVO DEFENSOR

A propósito de los cambiecitos, este mes, la Asamblea está por elegir a un nuevo defensor del Pueblo. El nuevo defensor estaría hasta abril del 2021 y la Coco seguiría como defensora Adjunta. Dice que el lobby en el Legislativo empieza a ponerse bueno esta misma semana.

VIENE EL INFORME

Después de un año de la Jornada Mundial de la Juventud la Arquidiócesis de Panamá informó que va a dar a conocer el informe de lo que fue la jornada pastoral y económica de esta actividad. La firma KPMG es la que realiza la auditoría.

SIGAN JUGANDO

El aumento de los casos de dengue es real. Según los numeritos del Ministerio de Salud, ya van cuatro mil 714 casos y hay otros cuatro mil en investigación. Se le pide a la población poner atención a los criaderos para eliminarlos, no vaya a ser luego la víctima. ¡Mi madre!