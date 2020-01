La llorona del 3 de enero de 2020

TREMENDA CORTE

Lo que parecía una vaina de mero trámite, se fue a un “pugilateo” de grandes ligas. La Russo, Fábrega, Cedalise y Achú se combinaron para mantener sólidos sus cuatro votos. Los nuevos, María Eugenia, Pepito, La Cornejo y Arrocha, también su sólido cuatro votos. De León fue la pieza clave para favorecer a Fábrega. ¡Me grabaron, me grabaron…!

NO MIRE PA'CÁ

Me mandan a decir algunos diputados de la Locura que ellos no tienen libretas de la Loto, como se ha informado. Que van a investigar a ver quién es el que quiere meterles un cují, pero que no van a cargar ese muerto. ¡Ataja!

REFORMAS

Ya que andamos hablando de diputados, muchos de ellos manifestaron su disconformidad de que se retiren las reformas constitucionales de la Asamblea. En su lugar, dicen, lo que se apruebe en el diálogo del PNUD se incorporase y se ganará mucho tiempo. ¡Esto empieza a coger rumbo!

REFORMAS II

Y parece que ya esa vaina de no retirar el paquete de reformas está cogiendo forma. En su discurso, el presidente de la Asamblea no mencionó ni una palabra. A lo mejor, esto se ha hablado por debajo y a lo calladito. ¡Ataja!

DESASTRE

“Estoy optimista, hemos logrado mucho en corto tiempo y en condiciones difíciles”, dijo Nito en su discurso a la Nación, al tiempo que calificó la gestión de Pacha como un verdadero “desastre”. ¿Habrá denuncias?

MOVIENDO EL ESQUELETO

La primera reunión de la gira nacional del nuevo directorio de la ñamura será en Changuinola, mañana a las 3 p.m., y será en el salón de Coopebo. A estas reuniones están convocados los convencionales, el directorio provincial respectivo, los presidentes distritales de la respectiva provincia y las autoridades electas por el partido en esa provincia (representantes, alcaldes y diputados).

DIÁLOGO POR LA CAJA

Como dijimos, la fórmula del GobierNito va a ser llamar a un diálogo por CSS. Que esto será apenas tengan las proyecciones financieras y los numeritos al día que, a propósito, vienen cuadrándolo desde la pasada administración y no se resuelve.

NADA DE EXTRA

Me cuentan que a los saloneros y chef de la ACP ya no les entra el extra de las horas adicionales que metían en las fiestas de la administración Quijano. Que a las cuatro de la tarde, Catín los manda pa' su casa. Parece que el nuevo administrador del Canal no es de muchas fiestas. ¡Ajoooo!

QUIEN NO CHILLA…

Los trabajadores de las bananeras de Bocas del Toro levantaron la huelga que mantenían desde hace varios días, luego que lograran aumentos salariales por 28 por ciento como exigían. Ellos siguieron la huelga, luego del anuncio del salario mínimo que les reconoce ocho por ciento. ¡Cara...mbola!

SUBE EL COMBUSTIBLE

Y ya que hablamos de salario mínimo, donde ya empieza a tener efecto es el aumento del precio de los combustibles. Desde hoy, los usuarios tendrán que pagar nueve centavos más por galón de diesel y once centavos por galón de gasolina. ¡Mi madre!

FALLO

La Tremenda Corte declaró nula, por ilegal, la prohibición de pago en efectivo del servicio de transporte ofrecido a través de las tecnologías de la información y comunicaciones, popularmente conocido como servicio tipo Uber o Cabify. ¡Cara...mbola!

FALLO II

La Corte también declaró nula, por ilegal, la norma que prohíbe la prestación del servicio fuera de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Colón. La sentencia del 26 de diciembre culmina así el proceso iniciado por una demanda que interpuso la Asociación de Consumidores Libres en diciembre de 2017.