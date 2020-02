La llorona del 27 de febrero de 2020

ARREGLITO

Me cuenta la gente que sabe, que el doctor Lasso pidió un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. Dice que está dispuesto a soltar más la lengua, con tal de que no lleguen donde su hija Michelle. El Ministerio Público analiza la petición... ¡Ataja!

LOS TIRÓ AL AGUA

Sí, me cuentan que el doctor Lasso tiró al agua a Popi, Beby y Duboy, a quienes se les estará llamando a indagatoria en cualquier momento. Que es posible que luego de las indagatorias, el Ministerio Público proceda con el acuerdo de delación de Lasso. ¡Santo!

MISILES

Ayer circuló que a la ministra de Vivienda la mandaron pa su casa. La vaina es que parece que tiene un problema muy serio con la gente de su partido, específicamente por los lados de Bocas, y la pelea es tan fuerte que iniciaron la campaña pa tumbarla. ¡Chanfle!

CON CULILLO

Por Italia las vainas están que echan chispas por el coronavirus que, a propósito, ya llegó a Brasil, el primer país latinoamericano en tener la enfermedad. La situación es grave, porque en España ya se detectó el primer caso de coronavirus autóctono, es decir, de una persona que no ha salido del país, ni se conoce de otro que lo haya infectado.

¡QUÉ MALA LECHE!

Ya que andamos por España, una cuarentena de lo más curiosa con el primer caso en Valencia, donde una trabajadora del prostíbulo La Selva Negra dio positivo por el coronavirus. Ahora dejaron en cuarentena a los 86 clientes que había en ese momento. ¡Joder, tío!

NUEVOS CORREGIMIENTOS

Me cuentan que el diputado José María Herrera presentará un proyecto de ley para crear dos nuevos corregimientos en el circuito 8-3. Se trata del corregimiento Las Margaritas, en San Carlos, y el corregimiento de Llano Grande, en Chame.

NUEVOS CORREGIMIENTOS II

En San Carlos, el corregimiento de Las Margaritas se desprende del corregimiento actual Mata Ahogado, mientras que en Chame, el corregimiento de Llano Grande sale de la división del corregimiento de Buenos Aires. Que la idea es que la descentralización pueda llegar a más personas.

EN PANGA

El registro de sociedades offshore y la marina mercante de las islas Marshall, que la administra en concesión una empresa de USA, acaban de ser sacadas de la lista negra de la UE. Mientras Panamá sigue hasta la tusa. ¡Cosa más grande, chico!

DESCLASIFICADO

El que empezó a desclasificar información fue Ardito Barletta, después de un tête-à-tête con Ricardo Arturo Ríos en whatsapp. “Arnulfo me mandó el mensaje de que si me la ofrecían (la candidatura presidencial de 1984) en bandeja de plata, que la tomara. Fui y hablé con él y le sugerí que hiciéramos una alianza para volver a la democracia unidos. Después me mandó a ofrecer la vicepresidencia con él a la cabeza. Le dije que ya yo sería candidato, entonces armó apurado su coalición”.

SIGUE EL FIESTO

Alguien me mandó esto: “Panamá Compra le dio 24 horas a la comisión evaluadora del Hospital del Niño y ya han pasado semanas y nada... ¿Quién estará detrás de que no se haga el Hospital del Niño?”. ¡Cara...mbola!

PLATA BOTADA

Entre los onerosos gastos estatales que implicó el pasado Desfile de las mil polleras, sobresale el monto en que, por más de 7 mil panchos, incurrió el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, una gris e imperceptible institución que no cuenta con más de 50 funcionarios.

PLATA BOTADA II

Dos de los tres magistrados, Floripondio y Salvavidas (Aranda no acudió) piensan que la citada entidad es más importante que la Corte Suprema y el Tribunal Electoral. Y ambos susodichos no escatiman el dinero del Estado para promover actividades suntuosas e improductivas.