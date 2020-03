La llorona del 29 de marzo de 2020

EL ALBOROTO

Alguien me dice que no entendía por qué los diputados estaban tan cabreados. Pero le contaron que un emisario se acercó al Ejecutivo para sugerir que le dieran un millón a cada diputado para repartirlos en esta crisis y que a los del PRD les dieran tres. Y por lo visto la propuesta no fue aceptada y desde entonces comenzó la furia desde el Legislativo. ¡Santa cachimba!

CERRADO

Y como si fuera poco, el Legislativo cerró las puertas y se ha formado una ponchera entre los mismos diputados, por esta medida que tomó el presidente de la Asamblea. La aparición de tres casos de coronavirus fue todo para el campeón y se cerró el telón. ¡Ataja!

SENAFRONT SE TOMA LAS CALLES

Mucha gente sorprendida porque el GobierNito mandó a las calles de la ciudad capital al Senafront. La vaina es que sacaron una de carros nuevecitos que sepa Dios dónde los tenían. La vaina es que más de uno quedó hablando de la novedad.

CARTELERA

Y como para animarnos la cuarentena, Saúl y Mayer tienen un dime que te diré en Twitter que hasta echa humo la pantallita del móvil. Hay que hablar con Óscar de la Hoya, para que prepare la cartelera, ahora que pasa el coronavirus. ¡Ataja!

CLASES HASTA JUNIO

Las escuelas públicas parece que van a quedar cerradas hasta junio. De acuerdo con el Ministerio de Educación, se evalúa retomar entre el 8 y el 15 de junio, cuando debiera empezar el segundo trimestre. El plan es extender el año escolar hasta enero de 2021.

TECNOLOGÍA 5G

Y mientras el coronavirus sigue acaparando la atención mundial, las empresas tecnológicas siguen trabajando en la tecnología 5G. Dice que si el virus nos cambiará la vida, la tecnología 5G nos va a cambiar hasta la forma de caminar.

FINANCIERAS

Muy aplaudida la decisión de las financieras de otorgar periodos de gracia de hasta 90 días en los pagos mensuales de sus préstamos o la revisión de cada caso. ¡Aplausos!

MADURITO

El que decidió mejor entregarse, antes que las vainas se le compliquen, fue el general venezolano retirado Cliver Alcalá, uno de los 14 imputados el jueves por la fiscalía estadounidense por pertenecer a una red de narcotráfico. El general se entregó el viernes a la Policía en Colombia y se encuentra ya bajo custodia de la Agencia Antidroga de EU.

AMLO Y EL REVOCH

"Ahora lo que queremos es que se retiren todos, que estén en sus casas, con sus familias, ayúdenos también a guardar la sana distancia y que haya higiene", expresó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, cuando apenas unos días le recomendaba a la población salir y actuar con normalidad, para no afectar la economía. ¡Mi madre!

SOLITOS EN EL TERRENO

Por años la industria de las películas estuvo liderada por la pantalla grande, hasta que llegó Netflix que le empezó a quitar terreno. La vaina es que el coronavirus terminó por quitarle el protagonismo a la pantalla grande y Netflix y otras empresas similares, están solitas en el terreno.

PREGUNTITA

Alguien pregunta cuánto le estará pagando El Patrón al Estado panameño por cada día de uso de las instalaciones del aeropuerto de Tocumen, ya que tiene pernoctando decenas de aviones en esa terminal. ¡Cara...mbola!