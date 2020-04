La llorona del 16 de abril de 2020

CUARENTENA DESDE DICIEMBRE

Me mandan a decir que colaboradores de la planilla transitoria de la AMP están saltando garrocha en todo el país. No cobran desde la segunda quincena de diciembre y Vielka no resuelve. No pueden cobrar ni bono solidario ni les pagan. Y eso que son copartidarios. Son 50 funcionarios. ¡Joder, tío!

FESTIVAL, EN VAINA

Por allí hay preocupación entre los rabiblancos, porque no va a haber Festival de Debutantes. También hay quejas, porque algunos no quieren que les cobren su cuota mensual, porque la vaina está “fuck up man”. ¡Cara...mbola!

CORTADO PALITO

Dice que la dirigencia de la Federación Panameña de Fútbol rompió palitos con el Tolo Gallegos, porque como está el coronavirus, no pueden seguir pagando el billetón. El Tolo cuesta 35 mil trancas por mes, más hotel con comida, carros alquilados y pasajes aéreos a Argentina. ¡Más bien!

EN VAINA

Ya que hablamos de la sele, parece que todo va a cambiar con respecto a las eliminatorias para el Mundial de 2022, ya que el bichito infernal ha removido el mundo. Dicen que podría ahora cambiarse a un hexagonal que permita sacar quién va y quién se queda.

NO HAY EXCUSA QUE VALGA

En Italia, los carabineros multaron a una mujer de 60 años porque violó la cuarentena so pretexto de sacar al sol a su tortuga. La vaina es que los carabineros no comieron del cuento y, aunque la tortuga era un cuento bastante gracioso, le metieron 500 euros de multa. ¡Ataja!ç

AJUSTES

Y aprovechando el menor descuido, los amigos del narcotráfico siguen con sus códigos y justicia letal. En Colón, dos personas fueron ejecutadas, una en Villa del Caribe y otra en San Juan. Parece que la vaina entre los narcos está delgadita, y el que la hace, la paga. ¡Santo!

RESPIRITO

Dice que el GobierNito desembolsó ayer poco más de $4 melones para el pago de la beca universal. Que los beneficiados, unos 36 mil estudiantes, recibieron el billetito a través del sistema ACH. Por lo menos un respirito.

HASTA LUEGO

El veterano político panameñista, gran amigo y admirador del doctor Arnulfo Arias Madrid, falleció ayer. El político, excolumnista de La Decana, fue un hombre muy directo y franco al hablar. En el gobierno de Guillermo Endara fue director de Migración y desde esa época se le conoció con el mote de Dominwá. ¡Hasta luego!

METOOO, GATO POR LIEBRE

En los supermercados se comercializan unos frijoles sabrosísimos, que dicen que son cien por ciento chiricanos. Pero cuando usted lee bien la etiqueta, se da cuenta de que los frijoles de marras vienen de Canadá. ¡Engaño a la vista de todos y no hacen nada!

EMPIEZA A CAMBIAR LA COSA

Por Italia, se acaba de aprobar un proyecto de ley que disminuye sustancialmente el número de diputados y el de senadores. La iniciativa fue aprobada por la mayoría de los miembros y entra en vigencia en el próximo período y luego de que se ratifique en un referendo. De 630 diputados, quedarán en 400, y de 315 senadores, quedarán en 200. ¡Ajooo!

UN DIPUTADO POR...

El proyecto italiano deja establecido que habrá un diputado por cada 151 mil habitantes, cuando antes era un diputado por cada 96 mil. En cuanto a senadores, la vaina queda así: Un senador por cada 302 mil habitantes y antes era un senador por cada 188 mil.

EN PANAMÁ

A propósito de Italia, si Panamá se igualara a Italia con la medida de elegir un diputado por cada 100 mil habitantes, en total la cantidad sería de 42. Y eso que sería con la fórmula derogada; con la nueva serían menos de 30. ¡Cara...mbola!