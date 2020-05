La llorona del 13 de mayo de 2020

GUERRA DE MAFIAS

Parece que las mataderas que se han registrado en los últimos días, tienen que ver con el control por la blanca nieve y sobre todo con Marshall, el hombre que controla Colón. Dice que el caso del tipo que acribillaron en Rainforest Village fue planificado, a tal punto que los sicarios alquilaron una casa muy cerca de la víctima, estudiaron sus movimientos y lo cazaron. ¡Santo!

GUERRA DE] MAFIAS II

Y en el asesinato de dos hermanos y la novia de uno de ellos en Los Santos, la blanca nieve también es la culpable. Dice que este homicidio triple parece que tiene relación con el caso de El Gallero. Un testigo reveló que cuando los sicarios llegaron a la casa donde estaban los hermanos con la muchacha, uno le espetó a una de las víctimas: “Te acuerdas de mí” y abrió fuego... ¡Cara...mbola!

¡QUÉ APETITO!

Y la huelga de los motorizados de Appetito24 parece que tiene que ver con las comisiones. Los motorizados no quieren que les mochen su porcentaje. Parece que la vaina era 70% para el motorizado y 30% para la empresa. Ahora la compañía quiere que sea mitad y mitad. ¡Qué apetito!

¡QUÉ APETITO! II

Y lo otro que encendió a los motorizados, dicen, es que la empresa quiere pagarles por kilometraje, lo que les cambia las reglas del juego. La empresa dice que los motorizados se ganaron en abril un promedio de $1,600 al mes, pero los motorizados dicen que no importa la cantidad, sino el porcentaje que les corresponde. ¡Ataja!

ATENCIÓN

Alguien me manda esto: “El Minsa está aplicando medidas estrictas de sanidad, pero a algunas empresas de “delivery” no les exigen cumplimiento a pesar de que hay múltiples denuncias. Lo mismo pasa con empresas extranjeras en nuestros mares...”. ¿Cómo?

ATENCIÓN II

Según la persona, “hay barcos que no deberían ni siquiera estar en el agua por ser un peligro para la navegación y las autoridades no les exigen, como sí lo hacen con las empresas panameñas que cumplen con todas las regulaciones y los costos que esto tiene. Eso se llama competencia desleal. En fin, que como hay irregulares en tierra también los hay en el mar”. ¡Investigaré!

PA TURQUÍA

La que pronto estará alzando vuelo pa la tierra de los sultanes es Mariela Sagel, quien va de embajadora de Panamá en Turquía. La exministra, columnista de este diario, recibió el beneplácito del Gobierno turco y apenas pase el encuentro con el coronavirus, viaja hacia lo que alguna vez fue el gran imperio otomano. ¡Aplausos!

REAPERTURA

Hoy empieza la reapertura paulatina de la cuarentena. Empieza el bloque uno y mejor que le pongan fecha rapidito a los otros negocios y servicios, porque si no me mata mi esposa, me sale un tigre en el patio. Por un lado está mi esposa que quiere su salón de belleza, y por el otro, el patio está que necesita un güirero urgente. ¡Apúrate, Nito!

LO QUE VIENE

Y mientras se empieza con la reapertura de la cuarentena, lo que viene pronto es el llamado del GobierNito pa que analicemos el tema de la Caja de Seguro Social. Dice Nito que va a llamar a un gran diálogo nacional, pa que todos digan cómo se endereza la vaina.

PLANILLA

Ya que hablamos del Gobiernito, ayer sorprendió el Alexander del MEF con que van a ahorrarle como $150 melones al Estado con la reducción de un par de miles de posiciones. Que no se trata de que van a botar gente, sino de que no van a llenar vacantes. ¡Ajoooo!

NO LOS AGUANTAN

En plena cuarentena, articulados se han tomado la avenida detrás de las viviendas de Balboa. Los residentes les piden a las autoridades, sobre todo a la Alcaldía y a la Policía, que se den una vuelta. Decenas de estos camiones permanecen 24/7 en el sector con sus motores prendidos, troneras, choferes y ayudantes sin guardar precauciones. La contaminación acústica es insoportable, y lo peor es que no les importa ni con la Casita de Mausi, sitio de reposo para enfermos.