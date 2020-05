La llorona del 22 de mayo de 2020

CALISTENIA

Dice que los diversos partidos están haciendo calistenia para empezar la guerra política tempranito. En eso están los formalmente establecidos, como los que están en formación. La vaina es sentar un punto de partida desde ya y no esperar a 2022 o a 2023. ¡Dice que el que madruga, Dios lo ayuda!

EL DOS Y EL TRES

Por los lados de la Asamblea se da por descontado que Marcos Castillero sea reelecto presidente del Legislativo. Lo que se disputan es el segundo y tercer cargo de vicepresidente. Los Gallos no dejarán que les quieten un puesto en la directiva y Fanovich quiere ser el elegido. ¡Ajoooo!

PAPA CALIENTE

Lo que se viene es candela pura, porque los diversos sectores van a defender con las uñas sus propuestas de reformas a la Caja de Seguro Social. Dice que una vaina que va a calentar el ambiente es la propuesta empresarial para la división del Cajetón en dos. ¡Santa cachimba!

NEGOCITO

En medio de la pandemia, los cruceros han venido a aguas panameñas para hacer sus cambios de tripulantes y a fondearse, con lo cual le ha caído un buen negocito tanto a la AMP como a las empresas de avituallamiento. ¡Más bien!

JUGANDO CON EL MONITO

Dice que así como está Gladys en el Minseg, persiguiendo a perredistas, en el aeropuerto hay un tal Elías, que gana seis mil trancas al mes, pero se la pasa correteando perredistas. Que ya le tienen el dossier, que en campaña buscaba votos para la locura. ¡Ajoooo!

EN EL LIMBO

Alguien me manda estas preguntas: ¿Cómo harán las pequeñas empresas, por ejemplo dentistas, abogados, etc., que solo tienen entre 1 a 5 empleados, con esas medidas sanitarias y protocolos, porque no tienen cómo poner a una persona en eso?

QUE SE ACLARE

Dice que hay que dejar las cosas bien claras, porque cómo se hará en lo referente a los comités de salud, si se trata de empresas o despachos de profesionales con pocos empleados. Y en ese renglón hay un montón de compañías.

DE MAL EN PEOR

Dice alguien que “Tortugón fue el enterrador del ñameñismo unido al PP y ahora con pataleos de ahogao, a Blandonsito se le ocurre meter el partido fundado por el exesposo de la Doña en la Internacional Demócrata Cristiana, hoy Internacional Demócrata de Centro. Lo más interesante es que Terquecita lo felicitó”. ¡Unión pa rato!

AL POR MAYOR

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ha atendido a más de 8 mil usuarios de los servicios de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones desde que inició la crisis de salud mundial del Covid-19, a través de sus plataformas virtuales establecidas. De acuerdo con el informe, del 18 al 31 de marzo se atendieron 673 inquietudes de los usuarios, mientras que en el mes de abril un total de 4 mil 137 y otras 3 mil 304 hasta el cierre del 18 de mayo, para un total de 8 mil 114 atenciones. ¡Jooooo!

LA RIPOSTA

Del Miviot me mandan a decir que han creado la Unidad de Proyectos y Contrataciones Públicas, adscrita al Despacho Superior, para agilizar y garantizar el cumplimiento de las obras y normas de contrataciones. Hay personas a las que les ha incomodado la fiscalización que anteriormente no se ejercía.

POR LOS 5 MIL MELONES

El presidente Cortizo hizo un llamado a la empresa privada a ejecutar en conjunto con el Gobierno Nacional un plan postpandemia al que denominó “Un Panamá Mejor”. El llamado al sector empresarial se dio este jueves, durante el acto de instalación de la nueva directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá presidida por Jean-Pierre Leignadier Dawson.