La llorona del 30 de mayo de 2020

SORPRESITA

Alguien me manda esta pregunta: ¿Será cierto que los dos principitos aterrizan en Panamá el domingo por la línea que manda en el aeropuerto? Me dijeron que a la nave del Rey no la dejaron llegar y vendrán en vuelo comercial a las 6:39 p.m.

MUY COMENTADO

La glosa Revulú de La Decana y que fue comentada por Juan Carlos Tapia el jueves, ha sido la comidilla, porque allí se decía que La Zuleyka quería cerrar el expediente y solo dejar el caso con los que ya están en el merecumbé. En pocas palabras, dejaba enyardados a los del gobierno de La Locura, pero limpiecitos a los de la Ñamura. ¡Doble ataja!

MUY COMENTADO II

Juan Carlos Tapia dice que la glosa afirma una cosa muy seria que, de ser cierto, lo que cabe es la destitución de La Zuleyka. ¿Será que eso es lo que terminará haciendo el procurador Ulloa?

SIN VISA

Ayer circuló nuevamente lo que aquí habíamos comentado hace varias, varias semanas. Que un allegadito a Pacha, en este caso el mismísimo Beby, ya no tiene visa para ir a ver a Mickey. Bueno, todavía puede disfrutarlo en el parque que reabrió Disney en China. ¡Cara...mbola!

SIN ACUERDO

La reunión tripartita para la reapertura económica terminó ayer sin acuerdos. Dice que todos concluyeron que descansarían el fin de semana y llegarían nuevamente el lunes, con la mente fresca, a sentarse a ver si logran acordar lo que tengan que acordar.

TRUMP-OMS

El que pateó el balde fue Trump, quien anunció que rompe toda relación con la Organización Mundial de la Salud, porque no pudo con el bichito endemoniao. Cuando pase la pandemia, hay que sacar la cuenta de todo lo que se llevó el coronavirus. ¡Santa cachimba!

LÍO RACISMO

Ya que hablamos de Trump, en Estados Unidos revivió el tema del racismo con el trepa que sube que ha causado la muerte de un hombre negro a manos de sus captores policías blancos. La vaina está literalmente que arde en tierras gringas.

PEREQUE

Dice que el conflicto por el transporte de carga entre Panamá y Costa Rica ya se ha llevado por los cachos a varios. Que las pérdidas económicas se sitúan por los $15 melones y creciendo. Bueno, mejor que se llegue a un acuerdo rápido, que esto parece peor que el coronavirus.

VUELOS HUMANITARIOS

Ayer retornaron 145 panameños que han sido repatriados por vuelos humanitarios organizados desde Cancillería. Dice que el embajador Alfredo Oranges tuvo fuerte participación en la organización de los compatriotas que estaban en México.

NO HAY PLATA

Generadores de energía se jalan las greñas porque dice que no han pagado. Que con esta vaina de la suspensión de pagos a las distribuidoras, estas tampoco les pagan a las generadoras. Parece que este es un conato de incendio que está cogiendo fuerza. ¡Pela el ojo, Armando!

¿QUÉ BICHO LE PICÓ?

Alguien me manda esto: “Hay una asesora que la llaman María Mercedes, que se cree la reencarnación de Lau, tratando con desprecio y prepotencia a los funcionarios. Solo ayer (el miércoles) movió toda una sección para instalar su oficina y sala de reuniones en el Bolívar”.