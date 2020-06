La llorona del 5 de junio de 2020

BICHITO ENDEMONIAO

Dice que el bichito endemoniao está ganando terreno y las autoridades ya tienen identificados los sectores donde la gente no está poniendo de su parte y los números se han disparado. Que Pacora, Chiriquí Grande y otros lugares, están bien calientes. ¡Cara...mbola!

QUIERE 10 MELONES

El que presentó una denuncia penal contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, fue El Loco. Dice que el exmagistrado incurrió en la presunta comisión del delito de colusión para afectarlo, y por tanto pide 10 melones como indemnización.

SOY DE LA DEA

Por Ecuador detuvieron al israelí Shy Dahan, que se escapó de la cárcel de máxima seguridad en Panamá. El hombre tenía bien fondeados a los custodios y logró evadirse luego con mucha facilidad. Allá en Ecuador se hacía pasar como agente de la DEA. ¡Ataja!

EN CASA

Ya que hablamos de Ecuador, el que ya está en su casa es el expresidente Abdalá Bucaram. El día anterior fue detenido, porque lo ligaron con unas vainas raras, y como no encontraron nada, se lo llevaron de todos modos porque tenía una pistola de colección y no tenía permiso.

EXCESO DE CONFIANZA

Alguien me manda a decir que Bucaram calculó que Lenín Moreno le iba a ser leal después de que durante años le ha dado hasta con el tubo a Correa y a su gobierno. La vaina es que Lenín lo traicionó, porque mal paga el diablo al que bien le sirve. Seguramente pronto lo volveremos a ver, jugando básquet en el parque de Marbella. ¡Chanfle!

EN LA BUENA

La calificadora Fitch Ratings mejoró la calificación nacional de largo plazo del Banco Nacional de Panamá, que avanzó a AAA desde AA+, manteniendo una perspectiva estable. “Esta mejora se debe a una revisión multisectorial que se produjo luego de un cambio en la metodología de revisión de calificaciones locales”, explicó la calificadora.

TRISTE REALIDAD

El año pasado se perdieron en los trópicos 11,9 millones de hectáreas de bosque. De los 10 países que conforman esta negra cifra, hay cinco en América: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y México, que en conjunto perdieron 2 millones de hectáreas, principalmente Brasil con 1,3 millón. ¡Santo cielo!

BAÑADOS EN ALCOHOL

Abogadas molestas con el seguridad en el turno de la tarde de la Tremenda Corte, porque el hombre echaba alcohol hasta en la cabeza a los abogados y abogadas que entraban al Palacio Gil Ponce. ¡Coronavirus de qué!

BONO SOLIDARIO

Unos que se comen las uñas son los dueños de supermercados que trabajan con el plan de las cédulas. Me comentan que aún el GobierNito no hace el desembolso y ellos están cargando con el apoyo promocionado. ¡Mi madre!

DE RIPLEY

Lo que está pasando en Potuga es increíble y no solo con los bonos y las bolsas con comida que le dan a gente que no tiene necesidad, sino con el agua.

DE RIPLEY II

Dice que en Potuga se hizo un acueducto que costó más de un millón de dólares y se entregó hace un año, pero la gente no recibe agua de ese acueducto, sino que el agua que reciben es racionada, y para acabar de joder, están contratando cisternas para repartirla. ¡Esto me huele a negociado, porque no es posible que la situación esté peor que con el acueducto viejo!

CON EL PRÍNCIPE

Camilo Amado, presidente del COP, formará parte de la comisión de Sustentabilidad y Legado del Comité Olímpico Internacional. Esta comisión será presidida por el príncipe soberano Alberto II de Mónaco. ¡Codeándose con la monarquía!