La Llorona

CORONAVIRUS PANAMEÑO

No podía faltar, ahora tenemos nuestro coronavirus versión panameña. El Gorgas hizo el descubrimiento y de acuerdo con el doctor Juan Miguel Pascale, “las modificaciones en las variantes del virus dieron origen a un nuevo linaje, típico del país, el A2 PAN”. ¡Ataja!

LA CONFUSIÓN CON BUKELE

En El Salvador se publicó una noticia que daba cuenta de que el presidente de ese país, Najib Bukele, discutió con doctor Panameño. Mucha gente pensó que Bukele estaba peleándose con un médico de Panamá. La realidad es que hay un infectólogo salvadoreño que se llama Jorge Panameño y con él fue que tuvo el pleque, pleque.

DENME CHANCE

Tocumen, S.A. le mandó una nota a la Bolsa de Valores de Panamá, comunicándole que no ha podido enviar su informe, porque los auditores no tienen gente, por esta vaina del bichito endemoniao, para revisar los estados financieros. Que tan pronto puedan, entregan sus informes; así se hará.

COMPARATIVO

Me dijo un entendido que la medición RT en Panamá y la Bolsa de Valores de Nueva York comparten en común que ambas están disparadas, volando por las nubes. ¡Ataja!

ANTICOVID-19

“Mi mensaje es: gastar, gastar, gastar. Por favor gasten tanto como sea posible”, dijo Kristalina Georgieva, directora del FMI, durante un foro virtual organizado por los centros de reflexión europeos GLOBSEC, Bruegel y el Instituto Montaigne (IM). Su recomendación para reactivar la economía.

DIVIÉRTETE

Dice que el Cholo Mano de Piedra Durán disfruta hoy el 69. No sean mal pensados; nació el 16 de junio de 1951. ¡Diviértete, Cholo!

CABREO

Por Costa Rica hay un cabreo, porque el Gobierno les clavó un impuesto del 13% a compras por internet. ¡Santa Bárbara bendita!

PASITO A PASITO

Los chinos están entrando poquito a poquito. La Superintendencia de Bancos aprobó la licencia al Banco Industrial y Comercial de China (Industrial and Commercial Bank of China Ltd. [ICBC]) para operar en la plaza financiera de Panamá y hacer negocios en y desde el territorio nacional.

LAS CIUDADES MÁS CARAS

Una encuesta de costo de vida 2020 de Mercer, dice que Hong Kong encabeza la lista de las ciudades más caras para expatriados. Asjabad, Turkmenistán está en el puesto dos y Tokio y Zúrich, tercero y cuarto. Singapur está de quinta y Nueva York en el sexto lugar.

LAS CIUDADES MÁS CARAS II

Si analizamos la vaina en América, San Juan, Puerto Rico está en el puesto 66, Puerto España en el 73; San José 78; Montevideo 88 y Panamá 90, es decir, Panamá es la segunda ciudad más cara de Centroamérica.

CUANDO SUENA EL RÍO...

Hay un runrún que toma fuerza, y es que hay un político hispano demócrata metido en el negocio del 'call center' del Cajetón. Fue candidato a alcalde de la ciudad Tejana de San Antonio y experto en campañas políticas y mediáticas. ¡Santo!

YASY Y AZA

Y la otra parte de la comidilla en el Cajetón es que hay dos hermanitos perredosos conocidos como Yasi y Aza, que son socios en la empresa que sería afectada si desprivatizan el bendito 'call center'. ¡Santa cachimba!