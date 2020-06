La llorona del 24 de junio de 2020

ARROZ TOSTAO

Dice que el que ha agarrado una turca de los mil demonios es Number One, porque descubrió que desde el partido le estaban moviendo algunos hilos en el GobierNito. Que había algunas que solo actuaban de ventrílocuos, porque el ministro era Peter. Como que la vaina ya reventó. ¡Ataja!

ARROZ TOSTAO II

No se extrañen que los chillidos suenen duro, pero es que la vaina reventó y fuerte. Dice que ahora lo que quieren es gente de confianza y que no obedezca agendas externas. Que eso de que no lo hicieron de leche condensada, es real. ¡Mi madre!

COLETAZO

Ya que hablamos del piardí, dice que hoy van a presentar ante el procurador Ulloa una solicitud para que se investigue a todas las partes en los hechos que involucra a los que participaron en la parrillada Jimmy's. La vaina será a las 10:00 a.m.

¿COINCIDENCIAS?

Por redes circuló el lunes un video donde un barco casi, casi, se lleva por los cachos el puente de Gamboa. Pero el video era viejo, de 2015. La vaina es que ayer sí ocurrió el accidente y un barco sí se llevó por los cachos el puente. ¡Quien quiera que empezó a circular el primer video, mejor que no circule uno de un terremoto!

HASTA AQUÍ

Me aclararon que el embajador de Panamá en España sí estaba en España, no en Panamá como se dijo. Lo que sí es cierto es que a Cristina Brostella, hija de un fundador del PRD, la botaron de su puesto en la embajada, cargo que ocupaba desde hace 26 años.

DE LA RED

Esto lo escribió el exembajador Eloy Alfaro: “Con el país entero desesperado por la epidemia y sus secuelas económico sociales, muchos pescando en río revuelto, alimentando el descontento y abanicando el caos, cuidado con otra dictadura. No hay inmunidad de rebaño ni vacuna”.

PICADOS

Dice que en un súper de los reconocidos que tiene sucursal en Santiago, y donde hasta el gato compra, han salido ya positivos más de 10 casos y otra gran cantidad de trabajadores están a la espera de los resultados de las pruebas. Todo tiene que ver con la disminución de las medidas de protección (jabón y cloro para los calzados, limpieza interna y protectores para los trabajadores). ¡Mi madre!

EN CASA DE HERRERO...

Me mandan a decir esto: “Mientras que el Ministerio de Salud pide que los viejitos y la gente enferma se queden en casa para que no se contaminen, en muchas de sus dependencias obligan a viejos y enfermos a que vayan a trabajar todos los días. Claridad para afuera y oscuridad para la casa”. ¡Alóooo, ¿ministra Turner?!

TIJERETA

También me llegó que “en el palacio de Ancón hay varios positivos, tanto en la tercera como en el noveno”. ¿Y los protocolos de salud, como para cuándo?

AHORA SÍ

Última hora: La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello Blanco, comentó a 'CNN' que adelantan una iniciativa con la que el país suramericano apuesta a convertirse en uno de los principales productores de cannabis con fines terapéuticos en el mundo. ¡Ajooooo!

PELUDO, PELUDO

Dice que la empresa de cruceros Pullman Tours, que tiene operaciones en Panamá, se acogió a la ley de acreedores o bancarrota española con el fin de reestructurar sus finanzas. La empresa suspende la operación de sus tres cruceros Monarch, Sovereing y Horizon, hasta el 15 de diciembre.