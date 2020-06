La llorona del 28 de junio de 2020

FALLAS SERIAS

El doctor Ludonildo Lugo, profesor de la Universidad de Zulia, microbiólogo, inmunólogo e infectólogo, alega que por no tratar el Covid-19 a tiempo con antivirales e inflamatorios como ibuprofeno, tal cual mandata la OMS, estamos dejando que el virus se desarrolle y mate. Que más de 500 doctores firmaron una solicitud de uso de este protocolo a la OMS. ¡Cara...mbola!

MANGUERASOS

Los que estuvieron muy activos ayer, fueron los bomberos, quienes trabajaron tanto en la UP como en el Mingob. “Nuestro profundo agradecimiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos, que hoy sábado 27 de junio, sanearon todas las oficinas y salones del Campus Harmodio Arias Madrid, incluyendo el Domo”, dijo el rector Eduardo Flores Castro.

QUIERE LA ASAMBLEA

Me dicen que el doctor Serrano, del Regional de David, está ensayando pancartas y convocatorias, porque aspira a correr por la ñamura como diputado en el 2024. La vaina es que le mandan a decir que no use el coronavirus para escalar políticamente. ¡Ay padre!

SUSTITO

La que sudaba frío, porque le hicieron la prueba para ver si la había picado el bichito endemonia'o, era la gobernadora Judy Meana. Ayer respiro aliviada, porque la prueba salió negativa. ¡Muy bien!

NO ENTRAN

Los nicas salieron de Panamá y tuvieron problemas en Costa Rica, pero luego superaron los obstáculos. Cuando llegaron a tierra de Sandino, tampoco los querían dejar ingresar. La vaina es que un nacional no se le puede impedir su ingreso; se le puede encuarentenar, pero no dejar entrar. Es un derecho.

CLASES EN PANDEMIA

El Meduca decidió que este año lectivo empieza el 20 de julio y termina en diciembre. Que el año lectivo 2021 inicia el 8 de febrero con la fase de organización escolar y el 22 de febrero con las clases como total.

CLASES EN PANDEMIA II

El plan del Meduca es que los estudiantes cuenten con seis semanas de nivelación y reforzamiento, para entonces entrar de lleno con las enseñanzas de cada materia como debe ser. ¡Bueno, hay un plan!

ESTER ESCOBAR

Circula en redes que Ester, el programa que adquirió el Meduca para las clases virtuales, tiene apellido. Se llama Ester Escobar. Decían que el que hizo el negocio es el asesor ad honorem por 30 melones y mantenimiento de 3.2 melones al mes. Julio Escobar desmintió que tenga algo que ver con la plataforma, que además es gratuita. ¡Ajoooo!

GARROTERA

La que debe estar muy contenta, porque su artículo lo leyeron más personas que las que pensó, fue la neuróloga que comparó la Asamblea con el IPHE. Sin embargo, a esta hora debe estar sobándose con árnica y tomando diclofenacos, por la garrotera que está recibiendo por la comparación. ¡Santo!

WEBINAR

El Fórum de Periodistas te invita al webinar internacional “La libertad de expresión en tiempos de pandemia. El virus que infecta a los medios de comunicación”. Será mañana, 30 de junio. Los interesados pueden registrarse en el siguiente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CmqpTQYyQAOrAwHPmj-a8A

AGRONEGOCIO

El director nacional de Agronegocios del MIDA, Tomás Solís, quien dijo que luego de un recorrido por la zona de Alanje se determinó que las tierras son aptas para la producción de piña, además de la disponibilidad de riego y la motivación de los productores para la ejecución de este proyecto. La empresa Banapiña, que ya siembra banano en Puerto Armuelles, está interesada.