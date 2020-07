La llorona del 21 de julio de 2020

DÍA DE LA TULIVIEJA

Hoy parece ser el “día de la Tulivieja 2”, porque varios grupos anuncian salir a las calles por distintos motivos. Sin embargo, el que más llama la atención es el que se manifiesta totalmente en contra de las reformas al Código de Trabajo. ¡Ataja!

YO SOY VOLUNTARIO

Ahora que dicen que los ensayos de diversas vacunas van a hacerse en Panamá, más de uno que está aterrado con el binchito endemoniao, ahora quiere ponerse en la fila de voluntarios para la prueba. ¡Santa cachimba!

JODIDO

Dice que en el Cajetón empezaron a trabajar nuevamente con la cloroquina, un medicamento que dice que es muy bueno en alguna etapa para el tratamiento del bichito endemoniao, pero que los sabiondos que asesoraban a La Turner, recomendaron no usarla.

JODIDO II

La vaina es que por el no uso de la cloroquina, quizás es que el número de fallecidos esté por el orden de las 30 personas por día. En pocas palabras, en agosto, ya los que caigan en batalla no se los podrán achacar a La Turner. ¡Mi madre!

PARA LLORAR

Y ayer, el número de fallecidos volvió a superar la treintena. Esperemos que con la aplicación del nuevo medicamento se pueda ver la luz al final del túnel.

NO SE TRAGA

Mucha gente incómoda con la primera teoría de que el 'modus operandi' para el asesinato de las siete personas en Colón sea el crimen pasional. Dice alguien que sabe, que sería la primera vez en 117 años de la historia republicana.

NO ES ÉL

La madre del único detenido de la masacre en Colón asegura que el detenido no es quien dicen que es. Que su muchacho estudia para ser barbero, en el Inadeh, y que al momento que dicen que ocurrieron los hechos, él estaba en casa de sus abuelos.

BILLETITO

Dice la gente del Fondo de Ahorro de Panamá que este 20 de julio se recibió la solicitud del MEF para el retiro y los fondos por 80 melones que se utilizarán para reforzar el programa Fondo Solidario de Vivienda. ¡Cara...mbola!

¿CÓMO SE COME ESTO?

Alguien me manda a decir que el GobierNito debe explicar mejor y aclarar lo señalado en el decreto 869 que obliga a entrar antes de las 8:00 a.m. a la empresa privada, ya que no establece ninguna excepción. ¿Y qué pasa con los de turnos como supermercados, farmacias y hospitales? Una aclaración de boca no sirve. Debió estar en el decreto.

DEJEN DE CONFUNDIR

Me manda a decir alguien que el aeropuerto ya ha estado abierto para los marinos con vuelos humanitarios para repatriarlos e intercambiarlos, acción que Panamá ha liderado. Que pedir la reapertura completa del aeropuerto no es solo irresponsable por nuestra seguridad pública, sino que es evidente la desconexión de la Cámara Marítima ante lo que ocurre en el sector. Que esto no es más que una muestra de que este gremio –que una vez fue importante– ha acabado siendo un círculo de promoción.

TERRIBLE

Me dicen que en las postrimerías del régimen anterior, en el Mici alguien aprovechó que ya se le iba la papa y vendió varias licencias para dedicarse al negocio de bienes raíces a un estadounidense, a su esposa, y a otra persona. Que ahora operan en áreas de playas, pero no hablan ni jota de español. Lo curioso es que para poder pasar el curso, hay que hacerlo en español. Ahora es una competencia desleal que está en el área playera. ¿Será que el Mici investiga?