La llorona del 16 de agosto de 2020

VIENE LA APERTURA

Por los lados del Minsa se conoció de una circular que pedía a todos los funcionarios acudir a sus puestos de trabajo. Ahora hace lo mismo el Tribunal Electoral. Parece que se asoma el fin de la cuarentena. ¡Cara...mbola!

PONTE AL DÍA

A propósito, desde hoy lunes todos los trámites en el TE vuelven a la normalidad. Es decir que los partidos viejos y nuevos pueden seguir reclutando gente para el 2024; eso sí, todos con mascarillas, gel y alcohol y a dos metros de distancia.

MÍRALO BIEN

Ya que hablamos de recoger firmas, recuerde que cuando un político le pida su firma dígale que se separe dos metros y se quite la mascarilla. Véale bien la cara, fijamente, porque no vaya a ser que más nunca lo vea. ¡Ataja!

MEJOR POR LA ORILLITA

Por allí dicen que el gringo asesor de Seguridad del gobierno de Trump le trae un mensajito a Nito. Que desista de traer médicos cubanos, porque el acuerdo no sería con el galeno, sino con el gobierno de La Habana. Que por más que chacharreen los zurdos, parece que médicos cubanos no van a venir. ¡Mejeto!

RESCATADOS

Un fuerte aplauso para las autoridades policiales que ayer rescataron a tres menores de edad que aparentemente habían sido secuestrados por una secta por los lados de la comunidad de Guayabal, en Ñürüm, comarca Ngäbe Buglé. La vez pasada otra secta mató a siete.

IBA BIEN HASTA QUE LA...

Un influencer árabe, cuyos videos circulan por el mundo, se la dedicó a Panamá, culpándonos tanto del derrame de petróleo en la isla Mauricio como de la explosión en Beirut. La vaina es que el hombre parece que lo engañó alguien, ya que las tragedias de los mares nada tiene que ver con el abanderamiento panameño, porque esa materia la regula la OMI. Ojalá rectifique de este desliz perverso.

CON IDEAS FRESCAS

Dice que el nuevo gobernador de Coclé es Julio Palacios... Que viene con un plan moderno de integración económica para la provincia... Que el hombre quiere demostrar que el cargo de gobernador es más que lo que hasta ahora ha sido. ¡Ajooo!

SOS, SOS, SOS

A partir d el lunes se activan las ventas de autos con los protocolos correspondientes, lo que es saludable para la economía. Pero alguien se pregunta ¿por qué no abrir las mueblerías que tienen espacios amplios como las salas de venta de carros? Bueno, esperemos que pronto se haga el milagrito.

CON EL RABO EN...

A un sobrino de Huevito que ahora tiene poder en el Mivi, se le ocurrió la brillante idea de amenazar a los funcionarios si no le dan “like” a lo que publique en redes su majestad el ministro y de paso Nito. De inmediato le salió el pedigrí y luego salió pidiendo disculpas. Bueno, lo menos que puede hacer Rogelito es sacarlo del ministerio, porque le terminará causando más daño si lo deja.

!ALOOOOO!

A propósito de amenazas por los “likes”, algunos amigos me comentan que ya es urgente reglamentar la Ley de Teletrabajo, pues las quejas por abuso y explotación en varias entidades del gobierno no son pocas, y muchos no se atreven a denunciar la situación para no perder sus chambas, se aguantan callados y así tampoco es la cosa.

¡ALOOOOO! II

Dicen que hay instituciones, como una ubicada en Betania, donde no respetan los horarios de las jornadas ni los fines de semana, recargando a los funcionarios hasta con cuatro horas adicionales por día, lo cual, además de incorrecto, es ilegal. ¡Maruja, pon orden ahí!