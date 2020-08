La llorona del 27 de agosto de 2020

QUE BAJE LA MAREA

Alguien me contó que uno de los tres secretarios de Cachaza se compró una casa de dos melones en Santa María, pero no se ha mudado, porque teme que lo agarren a cocorronazos. Que parece que quiere que baje la marea. ¡Pendejo no es!

DIÁLOGO

Dice que Nito va a llamar al gran diálogo nacional. Que “no será un diálogo para estar filosofando”, sino para que queden las propuestas. Que los temas que van a tocar para lograr pactos serán educación, salud, seguridad, entre otros.

EN LA LISTA

Ayer los gringos metieron en una lista de “sancionadas”, a un sinnúmero de empresas chinas, en la guerra comercial y la no comercial que tiene el coloso del norte con el coloso oriental. No se sabe si eso pega su coletazo en Panamá.

PUNTO PARA LA TÍA

Ayer el pleno de la Asamblea aprobó, en tercer debate, el proyecto de ley que incluye algunos artículos al Código Penal, para que se sancione con pena de prisión a funcionarios que, con dolo, ocasionen la pérdida, la paralización y el deterioro de obras públicas. El proyecto lo propuso la tía Mayín. ¡Ataja!

DEFENSOR

Ayer lo dijimos y se confirmó que un Leblanc sería el nuevo defensor del Pueblo. Dice que el que bajó las acciones fue Peter, porque por allí decían que era el ungido de Nito.

VIGENCIA

La que también se anotó un punto fue la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, porque extendió la vigencia de las licencias vencidas hasta el 30 de septiembre. La vaina está peluda para ir a buscar el bichito endemoniao en una renovación. ¡Aplausos!

MERCADO NEGRO

Me mandan esto: “Por un archipiélago en el Caribe capturaron esta semana un pocotón de cigarrillos de contrabando, quién sabe con qué productos fabricados, pero lo que cuenta Aduanas es que en lo que va del año se han decomisado más de 25 millones de cigarrillos de contrabando”.

MERCADO NEGRO II

Y agrega: “Lo que no se entiende son las contradicciones de las autoridades, pues en una web oficial del Minsa reconocen como alternativa al tabaquismo el uso de dispositivos electrónicos, mientras que en la cueva de la 5 de Mayo están afanados con prohibirlos. ¿Será que alguien está lucrando bonito con el contrabando de cigarrillos?”.

ACUERDOS

Dice que hoy la gente de Dorisín va a entregar los resultados de la comisión tripartita para la reglamentación de la Ley de Teletrabajo. El acto será a las 12:00 de mediodía, en la sede del Mitradel. Parece que finalmente encontraron la formulita.

LEY DE URGENCIA

El pleno de la Asamblea aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley 386 que permitiría al Estado disponer de obras de infraestructuras públicas o privadas, concluidas o en cualquier etapa de construcción, tras la declaratoria del estado de emergencia nacional debido a la pandemia de covid-19. O sea, Ciudad Hospitalaria entre ellas.

VIÁTICOS

Tanta vaina con los viáticos en el GobierNito, pero ese relajo viene de años. En el presupuesto modificado de 2019, la suma fue de $131,4 melones para gastos de viáticos y transporte, mientras en 2020 el gobierno redujo esa suma a $111,6 melones. Entonces, la vaina está mejorando con Alexander. Que siga así y afile más la tijera.