La llorona del 13 de septiembre de 2020

Ganó el candidato de Trump

Mauricio Claver-Carone, candidato único para la presidencia del BID, fue electo ayer para este cargo, rompiendo una tradición de que el presidente del BID siempre sería un latinoamericano. Claver-Carone obtuvo 70 por ciento de los votos de respaldo. El 30 por ciento se abstuvo. ¿Señales?

HASTA QUE CHILLAN

La izquierda montó la estrategia de la abstención, pero hubo quórum y ganó Mauricio la presidencia del BID. Pero, dice el ex presidente de Chile Ricardo Lagos: “Con 16 abstenciones en la votación se demuestra que hay una carencia de legitimidad”. ¡Ataja!

PREPARÁNDOSE

Como la reapertura viene con todo a partir de mañana, la dirección de la ATTT mandó a decir que va a hacer operativos entre vía Porras y la Cincuentenario entre 6 am y 9 am y de 4 pm a 7 pm. También cambia a tres carriles la José Agustín Arango de 5:30 am a 8 am., hacia el centro de la ciudad. Tome precauciones, porque la idea es agilizar el tránsito.

LOS PILLARON

Unos malandros, aprovechando un descuido en Albrook, se metieron a un auto y se llevaron el botín. La vaina fue que los filmaron y la placa del auto en el que huyeron y para la tardecita ya habían capturado a dos de los implicados en el atraco. ¡Cara...mbola!

TIKI, TAKE

Ya lo habíamos dicho sobre la propuesta legislativa de cambiarle el nombre de las esclusas del Canal ampliado. Ponerles Omar Torrijos y Jimmy Carter traería un tiki, take por esa vaina y la vaina ya empezó. ¡Cara...mbola!

NO SE PUEDE

Por allí salieron a decir que el Canal tiene —por Constitución— autonomía de vuelo y no se puede cambiar nada a través de ley. En pocas palabras, se quedarían como se llaman: Cocolí y Agua Clara. ¡Mi madre, esto se pone bueno!

VOLVIÓ LA VACUNA

AstraZeneca anunció la reanudación de los ensayos clínicos para lograr una vacuna contra el covid-19, que había interrumpido ante la enfermedad de un voluntario. Un comité independiente examinó las medidas de seguridad de los ensayos, un paso que tanto la multinacional como la Organización Mundial de la Salud calificaron de rutinario en estos casos.

RESTAURACIÓN

El GobierNito entregó ayer, la orden de proceder para la restauración del Fuerte San Lorenzo en Colón. Por un monto de 4.8 melones el Gobierno Nacional entregó la orden a la empresa Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A., que ganó la licitación.

Y SIGUE EL FIESTO

La Policía Nacional decomisó 165 paquetes con presunta droga. Estaban en nueve sacos que se mantenían en dos fosas ubicadas en un lote baldío en el corregimiento de Río Hato, provincia de Coclé. Los barones de la droga se las ingenian y utilizan cualquier manera para ejecutar su negocio. Esta vez les falló la estrategia. ¡Mi madre!

PARA ACLARAR

Me aclaran que la persona que murió en Colombia en manos de la Policía y por la cual se registraron violentas protestas que obligaron al Gobierno a pedir perdón, no fue producto de los choques con la pistola eléctrica; fue que los policías lo molieron a golpes como salvajes. ¡Santo!