La llorona del 17 de septiembre de 2020

PONCHERA

Empezaditas las reformas electorales y ya se ha formado una ponchera a lo interno. Se había decidido que los cambios al Código Electoral fuesen aprobados por mayoría calificada de votos, es decir siete, pero luego hubo un reculambay por el propio TE y decidieron que la mayoría es de cinco. Si así empezamos, esta vaina no va pa ninguna parte.

HASTA LA TUSA

La jueza de Garantías Diana García decretó la detención provisional de Eric Marcelo y Rogelio Alba, además declaró legal la aprehensión de dos celulares, una memoria y el auto donde viajaban los mencionados, un Hyundai Santa Fe color gris oscuro.

PANORAMA SOMBRÍO

Dice que el gobernador, mejor que luche pa que no lo terminen condenando por los 79 kilos de blanca nieve, ya que de ser hallado culpable la pena sería de hasta 16 años. ¡Mi madre!

MAL ASESORADA

Comenta alguien que en Senadis, la nueva directora se ha equivocado gravemente colocando a Joaquín como asesor, porque es el verdugo de todos los piardí; ahora que le dieron poder trata con grosería y altanería a todos, y principalmente a los de ese partido porque no le agradan. Todos en la institución recuerdan por quién iba en las elecciones y no era por el GobierNito. ¡Ay padre!

¿Y EL COLETAZO?

Parece que a la empresa española FCC le han caído las siete plagas de Egipto. Ahora el Banco Mundial la inhabilitó en Colombia por prácticas no tan santas, y la pregunta es si acá les toca el coletazo. ¡Santa Bárbara bendita!

GENTE REZANDO

Ahora que los filos cogieron al brasileño Gutemberg Silva de los Santos en Panamá y lo llevan directo y sin escala a Nueva York, dice que acá queda gente poniendo velas a todos los santos para que no los recuerde cuando desembuche. ¡Cara...mbola!

GENTE REZANDO II

No me supieron decir en qué caso es que está metido el brasileño; lo que sí me dijeron es que es un caso grande. Que el hombre sí mandó a decir que él va por un arreglo y va a cantar todo lo que sabe, porque no se va a calar un pocotón de años él solito. ¡Ataja!

DESGRACIADOS

Unos cabrones andan robando las computadoras de los motores de los Hyundai Elantra. Cada computadora vale 1,800 rúcanos, por lo que causan un serio problema a los propietarios. ¡Auxilio, Proteger y Servir!

ENTRE LAS GRANDES

La revista 'Billboard' puso la canción Pedro Navaja, del maraquero panameño Rubén Blades, entre las 50 canciones hispanas de la historia. ¡Aplausos!

LO TRABARON

Al funcionario que pedía “likes” para Rogelito el mandamás del Miviot y para Nito, le clavaron una multa del 35% de su salario de 5 mil panchos. La amenaza le salió barata, porque por lo menos lo mantuvieron en el cargo. ¡Me gusta!

SEGUIMOS MEJORANDO

Parece que al bichito endemoniao lo estamos controlando y los contagios han caído a menos del 15%. Ayer los hípicos hasta que saltaban en un pie, porque les permitieron la reapertura, ya que cumplen con todos los requisitos de bioseguridad.

MALA NOTA

Padres de familia de estudiantes del quinto año en una escuela católica en Albrook, están que echan chispas con una profe de Francés, porque ni enseña bien y tiene arrinconados a los estudiantes. ¡Después te cuento más!