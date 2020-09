La llorona del 21 de septiembre de 2020

SE CAYÓ LA ESTRATEGIA

Los varelistas metieron la tesis de que el maná brasileño que recibió fue una “donación”. La vaina es que 10.7 melones no se pueden pasar por donación y menos cuando el billete terminó parando en las manos del propio Cachaza. Ahora la tesis se cae en pedazos. ¡Santo!

SE CAYÓ LA ESTRATEGIA II

Comenta alguien que sabe que ahora que indagaron a Brad Pitt, el hombre está que no sabe qué hacer. Recibió maná y confesó que lo recibió. Si a esto se le suma que Cachaza embarró a todo mundo, la vaina está que es un hervidero en el varelismo. ¡Mi madre!

DE LA RED

Este es el twit de Camacho: “No es la primera vez que junto a mi familia, salgo con mi brother. Tampoco es la primera vez que mi hija se ha tomado una foto con él. Sin embargo en esta ocasión, algunos (as) degenerados (as), acomplejados (as) y bochinchosos (as) han hecho estúpidos comentarios sobre la foto”.

PLAGAS, PLAGAS

El PRD tiene que hacer algo y rápido. Primero le cayó un gobernador con blanca nieve y ahora aparece un representante gozando con un auto robado, pero que habían legalizado en el Municipio de Panamá. Mucha plaga los está carcomiendo.

CUIDADO CON UNA VAINA

El economista Ernesto Bazán advierte que hay préstamos modificados producto de la moratoria por el orden de 27 mil 583 millones al 10 de septiembre y esto representa hasta 4.5 veces el patrimonio de los bancos que es de 12,398 millones. Que cuidado y nos sale la bruja con esta vaina.

CÉDULAS

El Tribunal Electoral reitera que prorrogó, hasta el 31 de enero de 2021, la vigencia de todas las cédulas de identidad personal que se encuentren vencidas o expiren antes de dicha fecha, así como la de la cédula juvenil y los carnés de residente permanente para extranjeros que habitan en el país.

LICENCIAS

Así como el Tribunal Electoral prorrogó la vigencia de cédulas vencidas hasta enero de 2021, lo mismo debe hacer la Autoridad de Tránsito con las licencias de conducir. ¿Qué necesidad tienen de obligar a la gente a sacar licencia, cuando el bichito endemonia'o está al acecho?

SEMENTALES

Alguien que sabe me manda a decir que no es así que el toro de alta genética que le regalaron a los pequeños productores, que luego de haber preñado las vacas hay que descartarlo. Un toro preña sus 20 vacas al año. Esas vacas paren en 9 meses. Y el toro vuelve a preñar esas mismas vacas nuevamente. Que las crías que son hijas del toro hasta los dos años luego de nacidas es que se le pone toro.

SE ESCAPÓ CAROLINA

El viernes en la casa residencial del alcalde Chorrera se le escapó una guacamaya y los funcionarios municipales salieron a buscarla y gritaban el nombre que se llama Carolina. ¿Y no que es que esa ave es especie protegida?

DOMINGO TRÁGICO

Consternación en Panamá por la muerte de dos ciclistas que practicaban en Los Santos. Fueron embestidos por un conductor ebrio, que perdió el control y los arrolló. Justo el accidente de los ciclistas se da el mismo día que murió la ciclista Mónica Licona hace cinco años.

VENGA EL DIÁLOGO

Dice Blandoncito que la situación está muy crítica; que hay que sentarse a dialogar ahora, porque noviembre es tarde. Que la vaina está como una bomba a punto de explotar y muchos piensan que el 1 de enero será el momento crítico. ¡Ay padre!