La llorona del 24 de octubre de 2020

NUEVO PARTIDO

Toto logró superar las cifras de adherentes y País será un nuevo partido político. Chuzo, ahora sí se va a poner sabrosa la vaina en la oposición. ¡Ataja!

A MITAD DE CAMINO

El que va metiéndose también es el Loco, que ya está a mitad de camino. El último corte del TE indica que lleva cerca de 18 mil miembros inscritos. ¡Cara...mbola!

ACUERDO POR LA PAZ

Israel y Sudán normalizaron las relaciones diplomáticas, asegurando que los dos países hicieron la “paz”. Con Sudán, ya son tres los países que han acordado la paz con Israel. Ya lo hicieron Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. ¡Aplausos!

SIN FIESTAS

Ahora que nos ha atacado el bichito endemoniao, las fiestas patrias quedan también suspendidas. Las escuelas podrán izar la bandera, pero no podrán estar en el acto más de 20 personas. ¡Ese bicho sí nos ha jodido...!

VIGILANCIA

Con la reapertura de playas, ríos y balnearios, la fuerza de tarea conjunta realizará un operativo de vigilancia en 27 puntos del país y con la presencia de 187 agentes. En algunos puntos harán hisopado express.

APACHURRADAS

830 armas de fuego que fueron decomisadas en diversos operativos policiales, fueron destruidas ayer. De acuerdo con el ministro de Seguridad, Juan Pino, el 85% de los homicidios se comete con arma de fuego.

RECUPERÁNDOSE

Durante los primeros ocho días de reactivación de vuelos comerciales, la principal terminal aérea del país manejó un tráfico de 54 mil 41 personas. ¡Más bien!

ALIVIO

Dice Nito que mantendrá la prolongación del plan de emergencia y asistencia social de alivio para afectados por la pandemia mundial de covid-19 hasta 2021. ¡Ajoooo!

ATENCIÓN

Alguien me manda esto: “Hablando de golpe al bolsillo, quiero compartirte este abuso por parte de la escuela de nuestros hijos. Tras que no nos rebajaron ni un centavo en la matrícula 2021, además nos cobraron 'anuario' y 'psicología'. Desde que comenzó la pandemia no hemos recibido ni una sola llamada de la psicóloga de la escuela para recibir la más mínima atención”.

ATENCIÓN II

Y agrega: “Han mostrado poca consideración con los padres de familia que hemos sufrido meses de inactividad laboral o que estamos en suspensión. Se entiende que hay que pagarles a los profesores, pero el colegio no sufre los gastos operativos que tenían antes de la pandemia. Son unos mercaderes de la educación y los padres de familia están que arden”. ¡Así tampoco!

OPERATIVO

El Ministerio de Cultura realizó un operativo sorpresa ayer y encontró un poco de imitaciones de sombrero pintao y hasta polleras. Parece que un poco de negocios van a terminar pagando su multón. ¡Ataja!