La llorona del 28 de octubre de 2020

EMPEZÓ LA COSA

Me dice alguien que sabe, que los coreanos que van a construir la línea 3 del Metro ya llegaron. Que el grupo como de 200 ingenieros y especialistas en estas vainas están trabajando fuerte para arrancar la obra el otro año. Que van a meterle velocidad. ¡Ataja!

EMPEZÓ LA COSA II

A propósito de la línea 3, el Metro de Panamá llamó a licitación para el estudio de impacto ambiental. Para este estudio se tiene un presupuesto de 267,025 dólares y las propuestas deberán ser presentadas el 16 de diciembre de 2020.

NO VOY, PERO...

Peter Michael dice que no va a buscar la reelección como secretario general del PRD. Sin embargo, plantea que se llegue a una candidatura de consenso, al margen de proyectos electoreros. ¿Con quién sería el peñón?

CARTILLA

Hay un tiki, taka muy berraco entre Flor y Zulay. Dice alguien que no la inviten a almorzar, porque la vaina está tan candente que es para cartilla. ¡Santa Bárbara bendita!

EL LLAMADO

Blandoncito está llamando a Rómulo, Lombana y a Saúl para promover un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente. Parece que el bichito chileno está picando por estos lares también. ¡Ajoooo!

EL LLAMADO II

Y fue más allá. Le está pidiendo a Nito que incluya en el diálogo nacional, la convocatoria a una consulta popular, en donde el pueblo decida si quiere una nueva Constitución y cómo quiere la constituyente. “Una nueva Constitución sería su mayor legado y el verdadero pacto del bicentenario”, dice.

NUEVO PARTIDO

Y ayer el Tribunal Electoral entregó a los directivos del Partido Alternativo Independiente Social (PAIS) la certificación que lo reconoce como partido político. Dice que Toto está que parece chiquillo con juguete nuevo, y tiene el machete amoladito que está que corta. ¡Santa cachimba!

EN EL TOP

Y si no es una, es otra. Ahora estamos en la lista de los países con los mil ríos más contaminados del mundo. Un estudio de la empresa The Ocean Clean Up dice que siete de nuestros ríos están entre los mil.

EN EL TOP II

Los ríos panameños con cuencas de agua dulce contaminados son: Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Matasnillo, Caimito, así como las desembocaduras al océano Pacífico en el Canal de Panamá y en la provincia de Chiriquí, la desembocadura de los ríos Nuevo y Platanal.

FELICIDADES

Hoy se conmemora el Día del Relacionista Público. La Decana expresa sus felicitaciones a todos los relacionistas públicos, especialmente a los que por su entrega y dedicación realizan un valioso trabajo en las distintas empresas e instituciones del país. Recordamos también “al Padre de las Relaciones Públicas”, el Lic. Luis Raúl Fernández Brid, por su tremenda visión al promover el desarrollo de esta profesión en Panamá. ¡Felicidades!

BILLETITO

Dice que hasta la fecha, el GobierNito ha cancelado 1,2 millones a pequeños productores de Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera, Los Santos, Darién, Panamá este y Veraguas, a través del IMA y el Mida. Entre los productos obtenidos a través de ventas directas, al plan Panamá Agro Solidario, figuran otoe, maíz, ñame, yuca, zapallo, frijol, limón, pepino, y tomate.

DOCTORADO

Por La Altiva, ayer se aprobó el primer doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiriquí. ¡Más bien!