La llorona del 11 de noviembre de 2020

EN LA MIRA

Todavía Eta está causando estragos y ya viene Theta a terminar de rematarnos. Se trata de la tormenta número 29, que rompe el récord de números de tormentas por año. ¡Tras que éramos mucho y parió la abuela!

METAS, METAS

Dice que el GobierNito tiene listo el tema del diálogo para el Acuerdo del Bicentenario. Que Nito dijo que los acuerdos tienen que tener metas a no más de 15 años. ¡Ajoooo!

TEMÁTICA

Me enteré que en este diálogo para el Acuerdo del Bicentenario uno de las primeras mesas de trabajo tiene que ver con el programa IVM de la Caja. Que allí deben salir las alternativas para bombear maná a este alicaído programa. ¡Cara...mbola!

DE GIRA

La embajadora que representa a Guaidó en Panamá, Fabiola Zavarce estuvo de gira por el interior. Ayer se reunió con la alcaldesa de Penonomé, Paula González, a quien explicó la difícil situación por la que atraviesa su país.

TAMBORITO

Por tierras gringas, las vainas no están claras aún. Dicen que Pensilvania puede volver al Trompo y que lo que sí han descubierto es que los muertos salieron a votar en masa. ¡Santo!

CUATREROS PROTEGIDOS

En la noche del viernes, unos maleantes se metieron a la finca El Terruño en Unión de Azuero en Panamá Este y le mataron 2 novillas a un abogado, las que descuartizaron y solo dejaron las patas y las cabezas. Que el dueño puso la denuncia, porque ya le pasó anteriormente y las autoridades no hacen nada al respecto y los cuatreros vuelven y atacan.

ABUSO DE PODER

Me mandan esto: "En una farmacia de Punta Paitilla que no es la A, bloquean la salida de los clientes y les impiden la libertad de movimiento si no enseñas las facturas por las compras efectuadas. Esa es una actividad para funcionarios públicos de la DGI. Auxilio ACODECO". ¡Santo padre!

TIQUI, TAKEY

Mientras el Trompo sigue metiendo recursos, peleando la elección, Biden anuncia también que estudia medidas legales para obligar al Trompo a que deje de bloquear y facilite la transición al nuevo gobierno. ¡Ajooo!

HASTA LUEGO

Zósimo "Nuno" Guardia Varela, quien fue ex director de Aeronáutica y reconocido abogado falleció en Texas en el día de ayer. Experto en temas aéreos y piloto por afición, fue una figura que se ganó el aprecio de sus conciudadanos. Su deceso ha dejado honda consternación en sus familiares y múltiples amigos. ¡Hasta luego Nuno!

DE TUMBE

El que reemplaza a Martín Vizcarra en la Presidencia del Perú, es el presidente del Congreso, Manuel Merino, empresario ganadero, del Partido Acción Popular, uno de los partidos más antiguos del Perú. Merino nació al norte del Perú, en Tumbes. Ya creo que su origen lo explica todo.

VIENE LA VAINA

Me cuentan que un ex director de un poderoso servicio extranjero, habló en el Wall Street Journal, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, sobre la evidencia contra jueces y magistrados corruptos panameños. ¡Chanfle!

LA PELÍCULA

A propósito de jueces y magistrados corruptos, ahora hablan de que van a hacer una película en la que meten en uno de los capítulos a un ex magistrado, a su hijo, la asistente y a una Olguita, a Rosario, Chimpadera. Qe tiene como estrella estelar al de Elite, al españolito gallego indultado, al Estribo y a las cuentistas. ¡Ataja!