La llorona del 3 de diciembre de 2020

NO PUEDO...

Comenta alguien que Yanibel cuando dice que quiere cambiar las cosas es porque, aunque forme parte de la junta directiva de CD, no tiene acceso ni al billete del subsidio ni a más nada. Que todo lo maneja Rómulo. ¡Ajooo!

LOS PAYASOS SOMOS MÁS

El Loco tuvo ayer su marcha a la Presidencia para protestar contra el vice. Resaltó al grupo de payasos que le llegó a la manifestación y un letrero grande que decía: ¡Los payasos somos más!

SORPRENDIDO

La vaina es que los payasos hicieron su escándalo y mientras Camacho hablaba, los payasos eran los que robaban las miradas de la gente, y Camacho en una de esas gritó: “No le presten atención a los payasos”. ¡Mama mía!

PEREQUE

Por los lados de la Policía, dice que Miranda sale de la Dirección el 5 de enero. Hay un pereque por quién será el reemplazo.

PEREQUE II

Dice que Gómez maquinea para meter a un Medina que lo ligan con gente de Cachaza y el Jafar que comió duro con los uniformes. ¡Santo!

SE FUE

Y como lo habíamos adelantado hace unos días, Andy renunció a la Cancillería. Nito designó a la Mouynes como ministra y por allí mismo renunció el viceministro Federico Alfaro. Dice que Alfaro va a trabajar a su oficina y cualquier asesoría a Nito será 'ad honorem'.

VUELVE AL TWIT

Ido Federico de vicecanciller, dice que el que vuelve al twiter es don Eloy Alfaro. ¡Cara...mbola, se pone buena la vaina!

HASTA LUEGO

Pin Martinelli entregó su vida al Creador. Ayer, sus familiares y amigos le dieron el último adiós en su viaje de encuentro con el Señor. ¡Paz a su alma!

PENA AJENA

Lo que da pena ajena es el chanchullo que ha hecho la dirigencia del Comité Olímpico de Panamá al manipular las elecciones para su nueva junta directiva del próximo sábado. ¿Cómo?

PENA AJENA II

Nos comentan que el comité de elecciones del COP no tiene nada de independiente. ¡La historia se repite en espiral!

METIÉNDOSE

Dice que el grupo canadiense IBIS está interesado en promover la inversión internacional en Panamá y está dando los pasos iniciales para establecerse en nuestro país. Que en los próximos días serán noticias.

EN PANAMÁ

Me cuentan que Mel Gibson nuevamente está en Panamá, pero esta vez no de paseo. Alguien me dijo que viene a filmar una película sobre la invasión. ¡Vea pues!

RATAS DE ALCANTARILLA

El presidente de Colombia, Iván Duque, llamó “ratas de alcantarilla” a los contratistas corruptos que desvían dinero y recursos destinados a la alimentación escolar. ¿Cómo llamaríamos a los que aquí hacen negocios?

VISIÓN PATRIÓTICA

Con la puesta en ejecución de la obra del campus del Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusan) por el presidente Cortizo y el rector Flores, se concreta la aspiración iniciada hace 27 años por su fundador, el rector Dr Carlos Iván Zúñiga .Su visión previsora va rindiendo frutos.