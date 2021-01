La llorona del 8 de enero de 2021

LA CONVOCATORIA

Me dicen que en el partido del Picanto se formó un lere, lere, porque el presidente llamó a una convocatoria con los medios, en la que anunciaba una solicitud para conocer todo lo referente al tema de las vacunas.

EL LERE, LERE

La vaina es que a varios directores no les gustó esta convocatoria, aduciendo que primero tenían que convocarlos a ellos y no enterarse a través de las redes. ¡Ay padre!

VOLVIÓ AL RUEDO

Me mandan esto: “Saludos a la colega María Victoria, quien regresa a sus orígenes, pero ahora con la magistrada López, para orientarla en lo que sabe”. ¡Suerte!

PUÑO Y PATADA

También me mandaron esto: “La Nómina Atletas Primero del Dr Wada no quiere reconocer su derrota en las elecciones del COP... Dejen la lloradera y dejen que el deporte avance... los mismos personajes de siempre que llegan desde la Asamblea con el Gato y Braguetta... no quieren que el deporte avance.

SIGUE EL FIESTO

Por las cárceles nuestras, utilizan toda clase de fórmulas para introducir lo que sea a los reclusos. La cosa va desde paquetes que lanzan desde drones, hasta droga metida en comida.

SIGUE EL FIESTO II

Ayer los custodios de La Joyita y de la cárcel de Santiago descubrieron que intentaron meter marihuana en pechugas de pollo y también en jabones. ¡Mi madre!

TIKI, TAKE

El periodista Álvaro Alvarado le metió una querella por calumnia e injuria a la exministra de Economía Eyda Varela de Chinchilla, ya que esta, a través de redes sociales, calificó al periodista de “coimero”.

A LA ESPERA

Dice que hay 268 colegios particulares a la espera del maná gubernamental, ya que necesitan ese auxilio económico pa arrancar el año lectivo 2021, sin dolores de cabeza.

A TRUMPADAS

Ahora que los gringos están en poncheras porque el Trompo no quería dejar el potro, la Pelosi se lo quiere echar destituyéndolo, y presiona para eso. ¡Ajooo!

OTRA SECTA

Por Llano Amador dicen que están formando una nueva secta en esa área de la comarca Ngäbe Buglé. Dice que los pobladores ya pegaron la denuncia a las autoridades.

INVESTIGACIÓN

El procurador de la Administración inició una investigación por las donaciones de instituciones estatales a la Teletón. ¡Joder, tío!

PREGUNTITA

Alguien me pregunta si el procurador Rigoleto no se había dado cuenta de que desde hace años las instituciones taquillan con las donaciones a la Teletón. ¡Mi madre!

MANÁ DEL CIELO

Dice la gente de la ATP que la ley de incentivos turísticos ha logrado que se inyecten 371 melones a la economía en nuevos proyectos turísticos en Bocas, Chiriquí, archipiélago de las Perlas y Punta Chame.

AL RUEDO

Vuelven a hacer calistenia los grupos en pro y en contra de la Aupsa, la nueva Aupsa y la eliminación de la Aupsa. Dice que apenas termine la cuarentena, vuelven y traban con esta vaina. ¡Cara...mbola