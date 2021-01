La llorona del 11 de enero de 2021

SIN CONTROL

Me mandan a decir que la vaina en el Mides no está nada controlada. Que los piratas informáticos le metieron duro a todo el programa de Red de Oportunidades y todavía no lo recuperan. ¡Mi madre!

DENUNCIA

Dice que hoy, la gente del Mides va al Ministerio Público a interponer la denuncia por el hackeo a su sistema informático. ¡Santo!

DE TEMER

Dice la gente del Gorgas que aquí hay una variante del bichito endemonia'o que denominan D614G y se registra en el 70 por ciento de los casos. No es la misma que la cepa inglesa, pero sí es altamente contagiosa. ¡Ay padre!

En Alemania, el bichito endemonia'o se llevó por los cachos a 425 personas en 24 horas y la Merkel dijo que lo peor aún está por venir. ¡Cara...mbola!

A DISTANCIA

La gente del Meduca mandó a decir que el primer trimestre del año lectivo 2021 será virtual. Que no van a exponer a los chiquillos al bichito endemonia'o. Y esto rige para escuelas públicas y privadas.

FUE AYUDA SOCIAL

Me llamó el repre de Bella Vista, para decirme que no hicieron una mudanza privada con un carro de la junta comunal. Que fue una ayuda social que se le prestó a una señora que no tenía cómo pagar un apartamento y se fue, pero pidió la ayuda para que le trasladaran sus cachivaches donde una hermana.

EN ESTAMPIDA

La gente en todo el mundo está saliendo en estampida de “Wasap”. Las que se están beneficiando son Telegram y Signal. Nadie quiere que compartan sus datos.

LA FOTO

Por allí apareció una foto del Loco con Biden, cuando el ex vice y ahora presidente electo vino a Panamá. Dice que tuvo una reunión de dos horas y hablaron largo y tendido. ¡Ajoooo!

PO'LO LARGO

Dice la gente de la Cámara de Comercio que como van las cosas con las cuarentenas, el GobierNito debe mantener el decreto que suspende los contratos laborales.

Por Curundú, los sicarios se echaron a uno y casi, casi, matan también al hijo de este. Parece que seguirán a sus anchas, porque nadie frena esta ola criminal. ¡Mi madre!

RARÍSIMO

Otro frente frío está sobre Panamá y los colonenses son los que sufren con mayor fuerza las lluvias que han causado inundaciones. Vuelvo y pregunto, ¿será que el Planeta se está enfriando?

VOY POR LAS FIRMAS

Parece que Rómulo se va a lanzar a recoger firmas para llamar a una Constituyente. Dice que aprobar cualquier cambio constitucional y pasarlo por la actual Asamblea es quedar a merced de los diputados actuales. Mejor va por las firmas.

CONSTITUYENTE

Rómulo cambió de posición. Se inclinaba primero por reforma constitucional, pero ahora ve mejor que la vaina sea a través de una Constituyente. ¡Ajoooo!