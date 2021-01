La llorona del 14 de enero de 2021

ATRASO DE QUÉ

Un auditor de la Contraloría me dice que ellos no son los del atraso en los pagos a los hoteleros. Que si las instituciones no tramitan, no hay forma que la Contraloría actúe. Eso sí, dijo que ahora el MEF tiene que soltar la plata.

ATENCIÓN, ¡FIRMES!

Me mandan esto: “Las más de 25 empresas de cumplimiento registradas esperan que Kuzniecky las tome en cuenta para ayudar a salir de las listas negras. ¡Capacidad Instalada Ociosa!”.

EL INDULTAO DESESPERAO

Me dicen que el que quiera conocer quién es el gallego indultado, que entre a la web justiciacompradapanama.com y se deleite. Entre otras cosas, allí se muestra cómo un exmagistrado que utiliza ahora de testigo, recibió 196,200 dólares. ¿Para qué se usó ese dinero? Pronto se sabrá. ¿Verdad DGI? ¡Mi madre!

ASUSTA

Dice que la nueva cepa que mutó del bichito endemoniao en Inglaterra ya está en 50 países. La que surgió en Sudáfrica ya llegó a otros 20. ¡Santo!

BAJÓN SIGNIFICATIVO

Tocumen movilizó 4,5 millones de pasajeros en 2020, lo que representa 70,1% menos que en 2019. El bichito endemoniao causando estragos. ¡Mi madre!

NO JUEGUEN

El que se está parando bonito con los demócratas es Mike Pence. El hombre paró en seco a Trump y ahora está parando a la Pelosi. “No me enreden en sus politiquerías”, dice. ¡Ataja!

PUENTE ROTO

Me mandan esto: “Dicen que la jefa de la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería es un puente roto, perseguidora, y lo peor es que se asesora de gente de la oposición. Piden que le revisen la hoja de vida para saber si cuenta con el perfil”.

CON PATITAS

Me comentó un chitreano que de los hospitales del área fueron trasladados hacia otros en la capital, los 10 ventiladores que donó un exdiputado. Pregunta, ¿dónde fueron a parar los ventiladores, porque nadie sabe nada al respecto?

BILLETITO

Me informan que ya hay gestiones por parte de los cariocas en el MEF, todo en la vía de pagarles lo adeudado y ellos a su vez pagarle al Estado. Que viene el oxígeno para los subcontratistas...

SILENCIO CÓMPLICE

Alguien me manda a decir que ha habido un silencio cómplice de la junta directiva y todos sus representantes, directores de la CSS, desde la promulgación de la Ley 51, y gobiernos, sobre el pago del 10% de entradas brutas de las cableoperadoras de la fibra óptica.

MENDIGAR

Dice que la utilización para las comunicaciones de la fibra óptica como tal, es un bien del Estado, donde las cableoperadoras han usufructuado sin pagar su obligación a la CSS, con lo cual esta no tendría que andar mendigando nada y menos si es para el programa de IVM.

PANDEMIA VIRTUAL

Comenta alguien que ahora con esta situación de pandemia se ha desatado un exceso de conferencias, mesas redondas y disertaciones sobre todo tipo de temas, y lo curioso es que por lo general solo participan cuatro gatos. ¿Esa pandemia virtual también pasará o mantendrá el nivel de contagio. ¡Ajooo!