La llorona del 26 de febrero de 2021

PECES GORDOS

Me dice alguien que sabe que hay peces gordos metidos en el lío de los albergues, que son tipos enfermos que ante la opinión pública se venden como santas palomas, pero son unos pervertidos que cometen abusos contra estos menores de edad. ¡Mi madre!

AMENAZA

Dicen que el procurador Ulloa fue objeto de una amenaza muy seria que lo puso realmente con tembladera. La vaina fue “si sigues en este caso, te destruimos tu familia”. ¡Santo cielo!

DE LOS EVANGÉLICOS

Ayer la comunidad evangélica se pronunció sobre el escándalo de los albergues: “Hemos escuchado por los medios de comunicación que hay pastores... y quisiéramos saber los nombres de esos pastores porque rechazamos todo tipo de delito sexual o de cualquier índole que se haya cometido”.

A LO CALLADITO

Desde hoy el galón de gasolina supera los tres dólares. Poquito a poquito nos han subido el galón de combustible, aduciendo no sé qué vaina, pero siempre aumentan los centavos. Por suerte ya están llegando los autos eléctricos.

GESTO PLAUSIBLE

Laura Araúz y Hernán Araúz, hijos de la doctora Reina Torres de Araúz, obsequiaron al museo Panamá la Vieja, el primer grabado que se hizo sobre la torre de Panamá la Vieja. ¡Aplausos!

CRÍTICA ESTÚPIDA

Hay varios diputados que superan los 70 años y ahora están en la lista de los que deben recibir la vacuna por ser personas en riesgo. La vaina es que si los vacunan, los critican porque son miembros de la Asamblea. Es la crítica más estúpida que hay, porque primero, son panameños, y segundo, están en la edad para recibir la dosis. ¡Así tampoco!

CRÍTICA ESTÚPIDA II

Pero más estúpido fue el twit de una joven sobre la renuncia de Ulloa, el procurador. Dijo que se alegró porque creyó que era la renuncia de Ulloa, pero el arzobispo. Lo estúpido es que ni es católica.

EL QUE FALTA

Nito Cortizo ya tiene 68 años, y todavía no se ha vacunado contra la covid-19. No se sabe, ¿qué está esperando? ¿Será que la cuarentena no lo asustó? En el interior anda parriba y pabajo, en giras, cerca de mucha gente. A ver si se mete en la próxima ronda de los sesentones.

NADA DE CMA

Los gringos dicen que no entienden cómo quieren comparar el CMA con el Croan, si este último no es una iniciativa militar. Que se fumen otra clase de quenque, que ese que fuman los pone mal. ¡Ataja!

REVISIÓN

Ya que hablamos de los gringos, dice que ahora que están metidos en los expedientes van a revisar por qué algunas personas que debían aparecer en los casos de alto perfil fueron excluidos. Que esa vaina no les cuadra y van a forzar que los metan. ¡Ay padre!

FACTURA

Me manda esto un lector: “En las farmacias de un supermercado que tiene corona de Rey piensan que los clientes son ladrones. Ahora siempre te piden la factura a la salida... Auxilio... Acodeco”.

VIEJO

Hace unos días publicamos que los presidentes de las juntas de conciliación están que echan chispas porque un 'chief' de ese departamento los cita a reuniones privadas, en las cuales les quita los celulares, para decirles cómo fallar en los procesos laborales.

VIEJO II

Alguien me escribió: “Eso es viejo. El jefe de la junta fue abogado de oficio y presidente de junta es bien rebuscón. ¡Qué sinvergüenzura!”. ¡Santo!