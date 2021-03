La llorona del 17 de marzo de 2021

UN 'BERNIE MADOFF' DEL PATIO

Se comenta en la colectividad hebrea de un empresario que con argucias sobre inversiones logró hacerse con los ahorros de retiro de muchos ancianos, y que todo desapareció como humo. ¡Ay padre!

MUY SERIO

Tras la detención de un seguridad del Judicial en Colón con 90 mil dólares, un abogado me comentó que muchos de los juzgados parecen “privados”, de tanta pedidera de plata. Que la pedidera es hasta para romper turno en la fila de entrada. ¡Mi madre!

ME VOY

Dice el coordinador de Conato, Mario Serrano, que ese gremio se levantó del diálogo por la CSS, porque no hay condiciones para que sea “un diálogo democrático, incluyente y equitativo”.

LO QUE DICEN DE CONATO

Alguien de la mesa del diálogo me explicó lo que significa democrático, incluyente y equitativo para Conato: que el diálogo sea solo tripartita: empleadores, trabajadores y gobierno, es decir, entre las organizaciones que forman la junta directiva.

LO QUE DICEN DE CONATO II

Que Conato no quiere a Joaquín Villar de facilitador, quieren poner uno; quieren tener mayoría para imponer sus opiniones; que no se separe la CSS; volver al solidario que había antes de 2005; no quieren a los partidos políticos en la mesa.

CROAN EN ACCIÓN

Dice que por seguimiento del recién creado Croan, ayer confiscaron más de dos toneladas y media de droga. Una parte fue al sur de isla San José (archipiélago de Las Perlas) y otra en Vacamonte. Hay cinco panameños detenidos y un colombiano.

COMO NAIPES

Ayer la transnacional Uber accedió a conceder a sus conductores británicos el estatuto de empleados. No se extrañen que esto se replique a nivel mundial.

DE VUELTA A CLASES

Me manda a decir alguien que sabe que colegios como el Instituto Nacional, el América, el Moscote, etc., etc., están lejos de que inicien clases normales. Que el 40% lo representan 1,200 escuelas de áreas urbanas que sin lugar a dudas continuarán con las clases a distancia por su elevada matrícula.

DE VUELTA A CLASES II

El 60% de las escuelas lo constituyen 825 planteles con una matrícula de 1 a 25 estudiantes; 1,100 escuelas con matrícula de 26 a 250 estudiantes, y hay 1,925 escuelas multigrado. Que es aquí donde se estudia el retorno gradual o el modelo a seguir.

EN LA GATERA

Las deudas a los productores está empezando a saldarse. La semana pasada el IMA pagó casi $400 mil a bocatoreños y chiricanos. Viene ahora un pago de $3,3 millones y, de acuerdo con el ministro del Mida, antes del 30 de abril habrán pagado $84 millones.

NO FUI YO...

Me mandó a decir Dulcineo que cómo iba él, como ministro del MEF, a levantar un medicamento de la Caja de Seguro Social. Esto a propósito de un informe de la ONU que dice que el hermanito de Dulcineo se aprovechó en la Caja y metió un medicamento infinitamente más caro, utilizando la coincidencia del hermanito ministro. ¡Ajoooo!

VACUNA

Dice la EMA, la agencia europea de medicamentos, que no hay nada malo en la vacuna de AstraZeneca. Ya Panamá está lista para recibir el primer lote.