La llorona del 21 de marzo de 2021

SENTADITO

Alguien me manda a decir que la gente de Frenadeso, Conusi y Suntracs se la pasan diciendo que el diálogo por la Caja es un “diálogo de yo con yo”. Que eso es para el que no los conoce, porque Gregorio Guerrel, su representante está sentadito en el diálogo. ¡Ataja!

CABREO

Ya que andamos en el mundo de los trabajadores, dice que al que le van a armar un tamborito es al club yeyé de Paitilla, porque mantiene contratos suspendidos, pero ya le han visto algunas movidas no muy santas. ¡Mi madre!

NO AGUANTAN

Por los lados de la Junta de Conciliación donde alguien indica cómo fallar, me hablan que hay un cerro de expedientes y solo hay dos notificadores. Que no aguantan con semejante carga de trabajo. ¡Santa cachimba!

LEVANTAMIENTO

Por Berlín, Alemania, están convocando a un referéndum para literalmente expropiar a las inmobiliarias por la clara especulación que existe. ¡Santo cielo!

ENCIERRO

Por Chile, el bichito endemonia'o vuelve a embestir y dicen que ahora van a encerrar a la gente para ver si controlan la vaina. Mejor que aquí no anden con relajo, porque también nos puede salir la bruja. ¡Cara...mbola!

REPUNTE

Lo dice Sáez-Llorens: “Es inevitable ver repunte de casos de covid en próximos días, espero sea manejable y no otra avalancha que obligue a restaurar restricciones; mientras no alcancemos 30-40% de vacunados, particularmente adultos mayores, demanda hospitalaria será amenazada. ¡No relajen protección!”.

EN LA LISTA

Ayer dijimos que en la lista de los que pide el Ministerio Público llamar a juicio en el caso New Business están: Daniel Ochy, David Marco, Leo David Cohen, Ricardo Martinelli, Óscar Rodríguez, Janeth Vásquez, Maribel Rodríguez, Ori zbeda Levy, Marcos Acrich…

EN LA LISTA II

También están Iván Arrocha, Gabriel Betesh, Valentín Martínez, Luisa Napolitano, Jack Betesh, Iván Clare, Pia Tolomei, Tse Yum y Dina Mar Ochy.

DE VUELTA A CLASES

La ministra de Educación informó que ya fueron certificadas las primeras escuelas para el retorno seguro y gradual a clases en la provincia de Herrera. ¡Ajoooo!

DE VUELTA A CLASES II

Se trata de las escuelas Sergio Pérez Delgado de Monagrillo y Llano de la Cruz de Parita. En Pesé fueron certificadas El Pedregoso, El Pedregosito, La Candelaria, al igual que El Ciruelo, Barro Blanco y El Ciruelito.

CONTIGO

Me escribe alguien: "Tenemos cuatro días esperando la visita del servicio técnico y nunca llegan. Juegan con el tiempo nuestro y mientras tanto no tenemos internet. Y no hay excusas de su parte. La atención al cliente es pésima". ¡Así tampoco!