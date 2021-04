La llorona del 29 de abril de 2021

AHORA SÍ

La AIG desarrolló una aplicación en la que están inscritos los que están picados por el bichito endemoniao. Ahora esa aplicación va a ser entregada a los comercios, por si un vivo quiere andar regando el virus por todos lados, se le detecta y no podrá entrar. ¡Santa cachimba!

A BUSCAR BILLETE

Dice que son 6 mil melones los que se necesitan para la recuperación económica. Que ese es el numerito mágico que van a conseguir para poner plata en la calle. ¡Ajoooo!

PROYECTOS

A propósito, son también 6 mil melones los que hay en contratos de megaproyectos: línea 3 del Metro, Hospital del Niño, túnel bajo el Canal, entre otros.

LIBRE SOY

El que quedó en libertad es el excampeón mundial Celestino “Pelenchín” Caballero, quien terminó guardado por cinco años por un caso relacionado con drogas. El hombre cumplió la pena y ahora le declararon extinguida esa sanción judicial.

HASTA LA TUZA

Me dicen que proveedores del Cajetón no pueden entregar insumos por falta de espacio en las bodegas. La razón es porque el Zonta adquirió más de un millón de batas que nadie quiere usar y están en bodega. ¡Mejeto!

GATILLEROS

La Policía tiene que ponerle más atención al tema de los gatilleros. Todos los días, uno, dos y tres asesinatos. Aunque esto es pelea de pandilleros y narcos, no causa una buena imagen que estos matones anden de gatillo alegre por la ciudad y los barrios. ¡Malo, malo!

CON LOS SIN CABLE

Me mandan esto: “Siempre he tenido problemas con el internet, pero todo dentro de 'lo normal'. En el último año el servicio ha sido malo y en los últimos dos meses el servicio ha sido pésimo. Me han dejado hasta una semana sin línea telefónica y sin internet”.

HABLANDO DE HONESTIDAD

Alguien me manda esto: Un dirigente del C-3 habla de honestidad y transparencia en la TV, pero lo tienen bien pillao por tramposo, ya que está pagando billete por la inscripción en un partido en formación. ¡Clase de embustero!”.

SE FUE

El que vuelve a las estrellas es el astronauta estadounidense Michael Collins, miembro del Apolo 11, la primera misión tripulada a la luna. Collins murió de cáncer ayer, a los 90 años. Piloto del módulo de comando, su función fue permanecer en órbita mientras sus compañeros Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en caminar sobre la luna.

VIVA LA MÚSICA

El Ministerio de Salud autorizó, desde el próximo 3 de mayo, las presentaciones musicales para amenizar en restaurantes, bares al aire libre y restaurantes-bar. ¡Más bien!

ESPERANDO EL MILAGRITO

Alguien le manda a decir al nuevo director de Pandeportes, que impulse el proyecto del Salón de la Fama del deporte nacional.

VA CON TODO

Ayer mismo, el ministro de Seguridad presentó ante la Asamblea el proyecto de ley sobre extinción de dominio. Dice que lo que se pretende es reducir a su mínima expresión la capacidad económica del crimen organizado y el narcotráfico.