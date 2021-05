La llorona del 11 de mayo de 2021

CONSTITUYENTE

Me dicen que a la entrega del memorial hoy para pedir la autorización del TE con el fin recoger firmas para la constituyente, 'Panamá Decide' va solito, por ahora. Todavía hay detalles que no ha terminado de cuadrar con los partidos Panameñista, CD y PAIS. No se sabe aún si hoy iría Otro Camino.

LOS CONTRATIEMPOS

Alguien me comenta que en las reuniones que han tenido con estos partidos, 'Panamá Decide' les pide un bloque de lista cerrada de candidatos, con algunas características. La vaina es que los partidos le dijeron, toma eso con calma que los que arrastramos las masas somos nosotros. ¡Ataja!

QUE VENGA LA REVISIÓN

Dice la Mouynes que Panamá está lista para salir de las listas negras, rojas, grises y azules. Que los principales focos de evasión fiscal no están en las llamadas listas grises y aseguró que Panamá ha cumplido en un 96,7% de los criterios técnicos para salir de ellas.

EN PANGA

Los numeritos no mienten y la vaina de la recaudación fiscal está en panga, por la pandemia. Dice que hasta ahora, el déficit fiscal en el primer trimestre del sector público no financiero es 992,1 melones. Hay que mover el esqueleto y reactivar la economía. ¡Ay padre!

CÁMARAS POR TODOS LADOS

Y como parte del sistema de seguridad en el país, dice que van con la segunda fase del programa de videovigilancia en las calles de varias ciudades del país. Que estas cámaras contarán con el sistema de reconocimiento facial y de matrículas vehiculares. Nadie se escapará. ¡Ataja!

SEGURIDAD ANTE TODO

La Sub-17 de Brisas del Golf está activada por Cerro Viento, Villa Lucre, El Crisol, Metro Mall y San Antonio. Rondas diarias, vecinos vigilantes, sedanes y linces en acción, y hasta los jefes-oficiales dan el ejemplo. La gente contenta. ¡Cara...mbola!

PICADOS

Dice que la mayoría de los casos activos, picados por el bichito endemoniao, está en Chiriquí. Pasado mañana arranca el ciclo de vacunación y cuidado y le meten su cuarentenita, porque hay que cercar el bicho a como dé lugar. ¡Santo padre!

A UN LADO

Como ahora se está con la vacunación contra el bichito endemoniao, parece que hemos bajado la guardia con la vacunación de otras enfermedades prevenibles como la tosferina, el tétano y algunos tipos de hepatitis, además de la influenza. ¡Tampoco es para dejar todo eso a un lado!

APROBADA

Por tierras gringas aprobaron la vacuna para menores de entre 12 y 15 años. Se trata de la autorización que dio la FDA a la vacuna de Pfizer.

SE CEBARON

Los que se cebaron con una narración de primera en el partido Veraguas Club Deportivo y el San Francisco FC fueron los narradores: Heriberto Concepción y Julio Shebelut. Una transmisión muy buena por Súper Stereo 99.5 de Santiago. Veraguas pasó a la semifinal. Hoy hay transmisión nuevamente desde el Maracaná.

SUBIENDO EL VOLTAJE

Me dicen los que saben que Kayra está subiendo el voltaje para convertirse en la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Que la mujer está moviendo el esqueleto, buscando votos y la bendición. ¡Santa Bárbara bendita!