La llorona del 17 de junio de 2021

VACUNICIDIO

Me dice alguien que sabe, que con el tema de las vacunas a la Denisse, esta recibió un servicio que le prestó una Celine, pero que la quieren pasar agachadita del vacunicidio con La Clandestina. Que por allí hay gente muy asustada y en la comunidad esa es la comidilla del día. ¡Ataja!

VACUNICIDIO II

También me dijeron que los familiares del Doctor Vacuna tienen ganas de hablar, alegando que alguien que tiene déficit de atención no debe cargar con la culpa del vacunicidio. ¡Mi madre!

PULSEO BERRACO

Lo que sí fue un pulseo berraco, de esos que no se veían en mucho tiempo, fue el de Torres con Crispiano por la candidatura perredista a la presidencia de la Asamblea. Que ahora se entra en el período de reconciliación y lamer heridas. ¡Ay padre!

CONTROL DEL PARTIDO

Dice que el pulseo por el control de la presidencia de la Asamblea era en realidad el primer pulseo por el control del PRD. Que si así son las primeras escaramuzas, espere lo que viene más adelante. ¡Santa cachimba!

SUAVECITO

Por los lados del Molirena, luego del alboroto que hizo Tito, este no solo quedó con las ganas de sacar a Pancho del control del partido, sino que la bancada de la gallera lo sacó de la junta directiva de la Asamblea y designó a Miguel Fanovich como su candidato a la segunda vicepresidencia. ¡Ay padre!

OL...BIDEN

El que confundió a Putin con Trump fue el Biden, quien en la cumbre bilateral entre Estados Unidos y Rusia, Biden trastabilló y llamó a Putin Trump. ¡Cara...mbola!

EXPERTO DILATORIO

Me mandan esto: El juez Arnulfillo (que rima con tufillo) volvió con sus tácticas dilatorias para evitar, a toda costa, la inminente imputación que le espera por turistear en USA sin el permiso correspondiente y, lo más grave, presentar un certificado médico que es, a todas luces, una falsedad ideológica de aquí a la China.

EXPERTO DILATORIO II

Dice que en la audiencia de imputación del pasado martes en Changuinola, Arnulfillo presentó una inédita recusación contra la jueza que lo procesa, hecho que se suma a un rosario de excusas (enfermedad, defensor ausente, etc.) que solo busca lograr la prescripción y, por supuesto, la exoneración del caso.

CORTINA DE HUMO

Me mandan esto: “El asuntito del vacunicidio 'clandestino' donde puede que queden presos el gato y el perro pulgoso, porque ahora resulta que lo aplicado fue presuntamente solución salina y no vacuna, no es más que una gran cortina de humo para matar los mosquitos, para dejar sueltos a los grandes amos de los canes y felinos”. ¡Ajooooo!

HOMENAJE

Hoy la facultad de Educación de la Unachi le tiene un homenaje al profesor John Francis Pittí, árbitro internacional de la FIFA. El homenaje es por todos sus logros alcanzados profesionalmente. Se le entregará una beca completa para estudios de doctorado y un pergamino de honor. ¡Aplausos!

CELEBRANDO

El que celebra desde el martes su 70 cumpleaños es el Cholo Durán. Tuvo una rumba de la buena con Tommy Hern Junior, con quien departió en La Fragata. Ayer fue la celebración con todo, y dice que sigue por varios días. ¡Ajoooo!