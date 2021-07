La llorona del 2 de julio de 2021

CALENTURA PICANTE

Ayer Yanibel le lanzó el reto a Rómulo, de que llame a una convención extraordinaria para que allí, voto a voto, se demuestre quién tiene el control del partido. ¡Cara...mbola!

CALENTURA PICANTE II

Con los diputados de Cambio Democrático que votaron por Crispiano, ¿será que ahora Rómulo le aplica la revocatoria de mandato, por no haber seguido la línea del partido? ¡Se pone interesante la cosa!

LA EXPLICACIÓN

Esto lo publicó en Twitter la tía Mayín: “Voté en la Asamblea para que se reforme el Código Penal y termine la persecución contra el expresidente Ricardo Martinelli. Basta ya de persecución !!!”. ¡Santa cachimba!

CURIOSIDADES LEGISLATIVAS

El que relame sus heridas es Blandoncito, porque tres de sus diputados se le voltearon y le dieron el apoyo al Crispi. Los de la bancada “independiente” también perdieron un soldado. ¡Mi madre!

REVOCATORIA

Blandoncito en Twitter: "He solicitado al fiscal del Partido que inicie proceso disciplinario contra los 3 diputados que no respetaron la decisión de la bancada Panameñista ni la línea del colectivo. El panameñismo es oposición y serán las bases del partido las que harán respetar ese mandato”.

LA RIPOSTA

Y luego de que Blandoncito cuestionara la intención de la reforma al Código Penal “para beneficiar al Loco”, la tía Mayín mandó su riposta: “Blandoncito debe andar más pendiente de su propio partido panameñista que andar metiendo su lengua en donde no debe. Aprenda a nadar a ver si logra salir del lago que dejó en calle Uruguay y Vía Argentina durante su desastrosa administración alcaldicia”. ¡Ataja!

LA AUSENTE

Muy comentada la ausencia de la polémica diputada perredista Zulay Rodríguez. Ayer mandó sus excusas por Twitter, diciendo que su ausencia se debió a motivos personales. Que espera pronto estar lista para retomar sus labores legislativas. ¡Ajooo!

REACTIVACIÓN

Dice Nito que va a construir 358 kilómetros de carretera y que eso va a generar por lo menos 4 mil empleos directos. En su discurso a la nación, hizo énfasis en cinco puntos para la reactivación económica del país.

SOBRAO

El que se reeligió sin mayor dificultad es el rector Eduardo Flores, quien estará al frente de la Universidad de Panamá por otros cinco años más. Su más cercano rival le llegó solo al 50%. ¡Mejeto!

DECANOS

El decano de Derecho, Hernando Franco, también fue reelegido para el cargo. Al que no le fue nada bien fue al de Medicina, Enrique Mendoza, quien fue vencido por la doctora Oris Lam de Calvo. ¡De infarto!

EXPLICACIONES SOBRE PPC

Me mandaron esto: “Hay quienes insisten que se explique cómo se negoció el contrato de PPC. Lo explicó el contralor, lo explicó el administrador de la AMP y ayer lo explicó el presidente. No hubo negociación. Hubo una extensión al contrato pactado en 1997. Pero no hay peor ciego ni peor sordo”.

EXPLICACIONES SOBRE PPC II

Y agrega: “Por allí hay uno opinando y dando números inventados. ¿De dónde sacó que los puertos de acá perdieron competitividad frente a Buenaventura y Limón? Y hay quienes les compran el invento. Hasta PPC se lo compró y lo contrató de vocero hace unos años. Pero ahora está contratado por otro grupo”.

LO QUE SE ESPERA

En 'Radio Panamá' estará hoy Cachaza. Comenta alguien que seguramente hará un recuento completo de todas las obras que prometió y no ejecutó, los proyectos que dejó abandonados y los prometidos hospitales que todavía nadie ha podido utilizar. ¡Ajooooo!