La llorona del 23 de julio de 2021

Investigación por Pegasus

Las autoridades de Hungría abrieron una investigación por el escándalo de espionaje con el programa Pegasus, luego que se reveló que fue utilizado para espiar más de 300 teléfonos en el mundo.

El juicio

Hablando de investigación por escuchas ilegales, en el segundo día de juicio al Loco la defensa solicitó 10 días de receso para tener acceso a la carpetilla. ¡Será que durante el primer juicio, cuando decretaron la no culpabilidad, los abogados no tuvieron acceso a los documentos o los botaron!

FBI, con el procu

El procurador encargado Javier Caraballo sostuvo una reunión con una delegación del FBI, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y fiscales de la sección de blanqueo de capitales y recuperación de activos del Departamento de Justicia del país del norte. ¡Qué sal le echarán a ese huevo!

Al oído del procu

Hay instituciones públicas en las que no dejan a los contribuyentes hablar por celular. ¿En qué norma está contenida esa prohibición que viola derechos fundamentales? Al oído del procu de la Administración.

La cita olímpica

Hoy arrancan oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio, en medio de un récord de contagios de la covid-19 en la ciudad nipona que ha afectado algunas delegaciones.

La cita olímpica II

Hoy mismo empieza la participación de los atletas panameños en Tokio, en ciclismo, en los pies de Christofer Jurado, y la última aparición será el 7 de agosto con Jorge Castel Blanco en maratón.

Cosas de horarios

Entre Japón y Panamá hay 14 horas de diferencia, por lo tanto los panameños podrán ver los juegos olímpicos en la mañana, y la Copa Oro en la noche. Esta última se juega en Estados Unidos, donde dependiendo de la ciudad pueden tener una o dos horas de diferencia.

Vuelve el profe

El profesor Edwin Cabrera, acompañado de Flor Altamiranda, vuelve a la radio a partir del próximo lunes con más energía, más entusiasmo, y con el deseo de cumplir con la radioaudiencia por la 'Tipik'.

El receptor del bicho

Un estudio científico en el Reino Unido ha determinado que el murciélago es el receptor del virus que ocasiona la covid-19. Es casi seguro que los murciélagos han albergado al virus durante mucho tiempo.

Firmas dos por uno

Me contó, alguien que sabe, que los partidos políticos de Firmo por Panamá, cuando captan a un nuevo adherente le piden que plasme su rúbrica en pro de la constituyente. ¡Vaya manera de lograr las patitas de gallo!

No llegan a la meta

Hablando de constituyente, me dicen que los movimientos responsables de recabar las firmas no llegan a la meta diaria. De 3,000 al día que deben completar, no llegan ni a las 100.

La mancuerna

Dice que en el circuito 8-3 se unieron la uña con la mugre. Resulta que Quique y Mayorga están planeando ir en mancuerna a ver si logran salir como diputados (principal y suplente) y están caminando agarraditos de la mano. ¡Santa cachimba!