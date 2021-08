La llorona del 13 de agosto de 2021

CON TUBO

A los que les cayó la teja y con comején fue a los fabricantes e importadores de medicamentos. Los dueños de farmacias les dieron con todo por el alto precio de las medicinas en Panamá. Parece que ahora la gente ya está más consciente de dónde se corta el bacalao. ¡Ataja!

AGENTES DIPLOMÁTICOS

El vigilante marítimo se enteró que USA, Canadá, Italia, Holanda y Dinamarca, países todos con reglamentos muy estrictos en cabotaje marítimo, han tocado a la puerta del ministro de Comercio. No quieren ley por Panamá. ¡Mi madre!

AGENTES DIPLOMÁTICOS II

Dice que se espera su apoyo a la futura ley, dado que allá un panameño no puede andar ni en canoa si no se pone en regla, acá solo se quiere “fairgame” y competencia leal con Panamá. ¡Santa Bárbara bendita, así tampoco!

TANGANAZO

Dicen que la ineficiencia y mala imagen que tiene el contrato de recolección de desechos en el municipio de El Mello finaliza este año con la selección de nuevos actores. Se espera de los nuevos responsables mayor compromiso y organización. ¡Santo!

TRAGEDIA

Un carguero de bandera panameña que encalló cerca del puerto de Aomori, al norte de Japón, se partió en dos. La vaina está peluda, peluda. Todavía no nos recuperamos del barco Ever Given, también de bandera panameña, que trancó el canal de Suez. ¡Cara...mbola!

AL ACECHO

El puerto de Ningbo-Zhousha en China, cerró parcialmente por el embate del bichito endemoniao. Este es uno de los principales puertos del mundo, pero ahora China está recibiendo un empuje fuerte del bichito endemoniao y no quiere correr más riesgos. ¡Mi madre!

¡QUÉ LECHE!

Hay una guerra de baja intensidad entre Panamá y Costa Rica. Ahora mismo hay una huelga en la frontera entre ambos países, por parte de camioneros. Pero, además, Costa Rica tiene inhabilitadas cuatro plantas lecheras panameñas. Panamá también tiene a empresas lácteas ticas agarradas por el narigón. ¡Santo!

LO MÁS LEÍDO

Por estos lares lo que están leyendo son los contratos confidenciales entre Colombia y las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca. Dice Colombia que se publicaron por error y que ahora peligra su programa de vacunación. Acá se están deleitando. ¡Santo cielo!

ABANDONO

Y en la investigación de la chula Adelita sobre los albergues, esta joya: “38 expedientes que tenían 8 años sin gestión alguna, mientras que los niños permanecían en el albergue sin definir su caso”. ¡Santa Bárbara bendita!

QUIERO SER RECTOR

En donde llueve y no escampa es en La Altiva. Suenan los tambores de guerra de los aspirantes a la rectoría de la Unachi. Todos quieren el pastel grande. Se oyen por los pasillos, nombres y reuniones, que se han hecho. ¡Mi madre!

QUIERO SER RECTOR II

Me dicen que los que aspiran a la rectoría son: Julio Lezcano, Edwuien Samudio, de Humanidades; Miguel Samudio, de Derecho; José Coronel, de Administración de Empresas; Carlos Sánchez, de Economía. Faltan aproximadamente 18 meses para las elecciones, pero ya los precandidatos se relamen los bigotes. ¡Mejeto!

DISTINGUIDO

El que recibió las llaves de la ciudad de Santiago fue el exalcalde y excandidato presidencial perredista Juan Carlos Navarro.