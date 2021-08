La llorona del 17 de agosto de 2021

CONTAMINACIÓN

Me cuentan que desde hace varios días, moradores de Pesé están denunciando derramamiento de vinaza en el agua de una de sus quebradas. Alguien dice que esa vaina viene del ingenio que opera en el área. ¿Será que MiAmbiente se dará su vueltecita, para deslindar responsabilidad?

NUMERITOS

La carrera por la constituyente paralela avanza, pero a paso de tortuga. De las 581 mil firmas que se requieren, llevan recogidas 15,776, de las cuales Firmo Por Panamá ha recogido 10,642; Panamá Decide 4,809 y Justicia Social 321.

NUMERITOS II

Y de los datos del Tribunal Electoral, al corte de ayer, el rango de edad entre los 31 y 50 años es el que más cree en la constituyente paralela, cuando 6,467 personas han puesto su firma de apoyo. ¡Mejeto!

LOS MOSQUETEROS

Los magistrados del TE presentan cada seis meses su informe de gestión. Ya anda rodando por ahí el documento de 79 páginas. ¡Jo, más transparentes que antes...!

CABREO

Alguien me manda esto: “¿Hasta cuándo con la viveza de ciertos distribuidores de autos que son llevados a la Acodeco por los daños ocultos en tiempo de garantía y a pesar de que les obligan a resarcir con auto nuevo, pasa el tiempo y se hacen los chivos locos para que el consumidor demande o se canse de reclamar?”.

NO QUERÍAN PELEAR

Dice Biden que los gringos no fueron a pelear una guerra para instaurar una democracia y que ellos no van a pelear una guerra que los propios soldados afganos no querían pelear. ¡Santo!

BANCA

Por la Asamblea, la subcomisión de Comercio y Asuntos Económicos acogió el informe del proyecto de ley 420, que establece un marco regulatorio de control a las tasas de interés fijadas a todas las modalidades de préstamos y créditos, y que fija penas de prisión a quienes incumplan estas normas. ¡Ay padre!

PONCHERA CD

Y por Cambio Democrático las vainas siguen en modo ponchera. El grupo de Yanibel fue al Tribunal Electoral a presentar una apelación contra la decisión de la directiva de CD que rechazó por improcedente la convocatoria a convención extraordinaria. ¡Mi madre!

RECONOCIMIENTO

Tanto el FMI como la OMS que rastrean el suministro de vacunas, dicen que Panamá tiene para cubrir el 100% de su población. De acuerdo con los datos de compra, Panamá se aseguró dosis para 4,6 millones de personas, pero tiene una población de 4,3 millones de habitantes. ¡Más bien!

SACUDIÉNDOSE

Me dicen que esta mañana en un restaurante de Obarrio, Neftalí va a descargar toda su artillería contra los puertos que no han sido auditados e incumplen los términos de los contratos de concesión. Hay uno que no ha invertido ni un real del melón y medio comprometido en Arraiján y Veracruz. ¡Santa cachimba!

LA CONFESIÓN DE CHAYO

Lo dijo Chayo Murillo, la esposa de Ortega: “...Lo que existe son malos hijos de Nicaragua, pidiendo castigo para Nicaragua, porque no son ellos los que están malgastando, robando, arrebatando los bienes del Estado nicaragüense ni el patrimonio de los nicaragüenses”. ¡Por la boca muere el pez!

DE VISITA

El titular del IMA, Carlos Motta, realizó una visita de cortesía por las instalaciones de AgroSilos de David, donde pudo apreciar el proceso de arroz que se desarrolla en esas instalaciones de ocho silos con capacidad para 25 mil quintales de granos.