La llorona del 19 de agosto de 2021

PREOCUPACIÓN

Hay mucha preocupación por el proyecto de ley que está en la Asamblea y que le pone tope a los intereses bancarios. Me dicen que ya muchos inversionistas están por salir en estampida. ¡Cuidado que por andar con María Ramos la...!

FRENAZO

Me cuentan que con el ascenso de Pedrito, gran cantidad de peruanos ricos ven a Panamá como la alternativa ideal y están moviendo su plata al país canalero en promedio de 30 melones por día. La vaina es que han pegado un frenazo con el proyecto de topes de interés bancario. ¡Mi madre!

DE LA RED

Dino Nugent escribió en Twiter: “Qué tóxico está Twitter: los provida y los proelección, antivacunas y vacunados, talibanes, los anti-Biden y pro-Trump (y viceversa), médicos de un bando y del otro dándose plomo, virólogos de Wikipedia, más un puñado de “idiotas con iniciativa” con derecho a opinar...¡Focop!”.

PELIAGUDO

Alguien del Partido del Picanto me manda esto: “Con plata del subsidio electoral los antiBrea pretenden traer a las manifestaciones de apoyo al Espinoso de Ética, porque los mosqueteros electoreros le suspendieron sus andanzas”. ¡Cara...mbola!

DESCARGOS

Y ayer la vaina estuvo candela en el propio Tribunal Electoral, donde un grupo de personas del Partido del Picanto acudió a rendir descargos sobre la expulsión del presidente del partido. ¡Santo cielo!

CANALLADA UNIVERSITARIA

Alguien me manda esto: “El jefecito de personal de la UP se cree que está por encima del vicerrector administrativo y del propio rector. No hay consistencia en la actuación de Mr. Néctar, sobre todo cuando se trata del manejo de ascensos de posición, equiparaciones salariales y auditorías de cargos”.

CANALLADA UNIVERSITARIA II

Y agrega: “Por ejemplo, Mr. Néctar permitió que un jardinero sin diploma de secundaria fuera equiparado como experto en computación con más de $1500 mensuales. Pero le negó lo mismo a otro funcionario con licenciatura y profesorado. No se debe actuar con odios y revanchismos”.

LA RIPOSTA

Me mandan esto: El contrato de la recolección de basura no lo renueva la administración de El Mello, sino en la siguiente administración, porque al contrato aún le faltan 5 años por vencer, así que no coman ansias que las relaciones están muy bien. ¡Ajoooo!

DE VUELTA A CLASES

Y ya el Meduca anunció el regreso progresivo a clases presenciales. Se bajó el distanciamiento de dos a un metro. Dice que la coordinación para cada plantel se hará de manera gradual. ¡Al fin!

SIN VACUNA NO

Vienen las eliminatorias para Catar 2022 y empieza el entusiasmo por lo que pueda hacer la Sele. La vaina es que si no está vacunado, la Fepafut comunicó que no podrá entrar el estadio a ver a la selección. ¡Santa cachimba, empezó el lere, lere!

TERRIBLE

Por los lados de Haití, por lo menos ya aflojó el ataque de la tormenta Grace. Lo que sí va en aumento es el número de muertos por el terremoto que azotó la isla hace unos días. La cifra va por 1,941 muertos y se sigue buscando entre los escombros. ¡Santo!

FALLO

Dice que hoy el pleno del Judicial analiza un caso caliente. Que por allí suenan los timbales sobre un polémico fallo en ese órgano del Estado. ¡Ataja!