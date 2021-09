La llorona del 3 de septiembre de 2021

REFORMAS

Cuenta alguien que con todos los cambios que le están metiendo al proyecto de reformas electorales, lo que va a salir de allí será un ornitorrinco. Desde los propios magistrados del TE le están metiendo reformas y los diputados se han vuelto todo unos cirujanos plásticos. ¡Ataja!

EN CAMPAÑA

Me mandan a decir que el tal Víctor lo pillaron usando la tarjeta de gasolina del municipio de San Carlos, pese a que ya había dejado el cargo de alcalde. Que ahora usa el programa Panamá Solidario para hacer su campaña y reparte bolsas en su carro. ¡Mejeto!

CASOS Y COSAS

Me comenta un voluntario que un ex director naranja está muy preocupado por la salud de un can "rescatista". Que Dios quiera y tuviera esa misma preocupación por cumplir con el pago de las pensiones alimenticias. ¡Santa Bárbara bendita!

FALSETO

El SG del Picanto gritando a pecho que el tiene los contactos para que se confirme que el Brea se mantenga expulsado y grita que el Chino es su palanca. ¡Ay Dios!

DE LA RED

El griego twiteó: “Al único candidato a presidente que le conviene que bajen el tope de donación de campaña, es el mismo candidato que los 'independientes' no quieren que gane".

PAGOS

Dice que el GobierNito ha desembolsado 16.4 melones para el pago de pequeños productores. Que a través del IMA se han desembolsado 5.1 melones a 1,491 pequeños productores de frutas, hortalizas, granos y tubérculos y 11.3 melones a 534 productores de arroz.

FLORIPONDIO, EL LECHUDO

Me dicen que el famoso Floripondio, quien fungía como magistrado de Contrataciones Públicas, no demoró ni un día sin empleo. Fue rescatado por Crispiano en la Asamblea en calidad de asesor jurídico. ¡Ajoooo!

TERROR CARDIOVASCULAR

Dice que los integrantes de la Comisión de Docencia del Minsa escucharon, una tras otra, muchas historias de terror con relación al concurso para residencias del servicio de cirugía cardiovascular del Seguro. Que dos de las tres doctorcitas que supuestamente aprobaron el test específico, estuvieron desconectadas por más de 10 minutos durante el examen virtual.

TERROR CARDIOVASCULAR II

Que cuando algunos médicos concursantes exigieron ver sus pruebas para verificar los resultados, los mandamases de cirugía cardiovascular afirmaron que los exámenes habían sido triturados por razones de “seguridad nacional”.

CERO Y VAN PARA TRES

Me mandan esto: Hay inconformidad y preocupación entre las empresas que han participado de dos actos públicos convocados por SUME 911 para la compra de ambulancias y equipamientos médicos. Que después de ganar en buena lid, tumban el acto y convocan a otro. ¿Cómo?

CERO Y VAN PARA TRES II

Que pareciera que en el SUME 911 se quiere favorecer a una empresa de Tres Estrellas que hasta ahora no ha cumplido con los pliegos de cargos y ofrece vehículos que no son del año. Ojo ministro Pino que viene el gol. ¡Ay padre!

DEBATE CON HECHOS

Me dijo el vigilante marítimo que el debate nacional de altura es el que se espera de parte de las firmas de abogados y cabilderos, cuyos clientes europeos no dan cara. Es un debate por un sector que no va a retroceder por los negacionistas, dice los marinos. ¡Ataja!