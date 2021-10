La llorona del 18 de octubre de 2021

SIEMBRA UN PALO…

Ya entró a regir la nueva Ley 243, que crea el programa Graduandos en pro de la Reforestación en Panamá, y que establece que para poder graduarse de secundaria el estudiante deberá plantar cinco árboles en áreas que establezca MiAmbiente. ¡Ay padre!

TOMA Y DACA

Un analista político de vieja data comentó lo que ayer planteó uno que ya fue magistrado, quien dijo que los Tres Mosqueteros del TE son complacientes y amigables con los HD.

TOMA Y DACA II

Ahora el analista le dice que se recuerde que en los años 90 cuán complaciente y amado fue cuando implementó y aplaudió este sistema de cociente, medio cociente y residuo, que es lo que tenía al país en este problema. ¡Prohibido olvidar!

IDONEIDAD

Alguien pregunta: ¿por qué será el chifeo con los profesionales instrumentistas porque le reconozcan su idoneidad por parte de la Asamblea? Los instrumentistas están peleando su ley hace rato.

PAVAROTI

Dice que el tal Alex Saab, a quien se le señala como el supuesto testaferro del Madurito venezolano, se verá la cara hoy con el juez en Miami. Por allí dicen que a cambio de..., está dispuesto a cantar cositas. Que está más afinadito que Pavaroti en su mejor momento. ¡Aprietaaa!

MARIGUANA LEGAL

Dice que en manos del Minsa está la reglamentación de la nueva ley que permite el consumo de mariguana medicinal. Que Paquito tiene 90 días para poner lo que tiene que poner. Mientras tanto hay muchos que ya están volando... ¡Ataja!

LAVA AUTOS

Ahora los lava autos están obligados a reutilizar el agua que usan y también a cosechar agua de la lluvia. Ese lujo de usar agua potable se acaba en 36 meses, con la nueva ley que ya se promulgó en Gaceta Oficial. ¡En guerra avisada...!

EXTRAÑO

Por el corredor Sur fue retenido un hombre que viajaba en una camioneta que tenía pintada las palabras "USA, HELP, NEED, INTERPOL y DEAD". No se sabe qué es esta vaina, pero de que es extraño, lo es. ¡Santo!

VALORES CÍVICOS

El Club de Leones de Panamá, la Cámara de Comercio y la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales organizan diversas actividades camino al Día de Los Valores previsto para el 18 de noviembre. Hoy lanzan, a las 10 de la mañana, en el Parque Omar, el inicio de la campaña para rescatar los valores que este año se concentrará en respeto y honestidad.

RETENES

Este fin de semana los retenes estaban por todos lados. Había que tener la paciencia para estar enseñando la licencia. Se pregunta alguien si los retenes son por la quincena o por seguridad.

CAMPAÑA

Este jueves 21, de 6 a 8 pm, en el Club Unión, se lanzará la campaña nacional de concienciación de salud prostituta y cáncer de próstata. Esta campaña la impulsa la Fundación Global de Salud Masculina, cuya presidenta es la doctora Ingrid Perscky Atragantó.