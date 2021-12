La llorona del 14 de diciembre de 2021

EXPLORANDO EL PANORAMA

Dice el diputado Juan Diego Vásquez que no descarta aspirar a otros cargos públicos. Chuzo, los diputados de libre postulación tienen un problema serio con eso de que salieron con la “no a la reelección”. ¿Cómo cambiar el discursito? ¡Ataja!

DEMANDA

Hablando de Juan Diego, los diputados por libre postulación presentaron ayer una demanda de inconstitucionalidad contra la recién aprobada ley electoral.

¿HASTA CUÁNDO?

Me mandaron esto: “Parece mentira, pero los constructores españoles confesos de coimear siguen mandando. Ahora resulta que en la Sala Civil tienen un expediente detenido con el fin de favorecerlos. ¿Es que no aprenden? Después no se quejen de que sus nombres aparecen en investigaciones de otros países”. ¡Santo!

SALADINO ES UN DETALLE

Me mandan a decir que en la institución está a punto de estallar un escándalo por la reparación de unos motores de lancha que de mil rúcanos pasaron a 9 mil rúcanos. ¡Cara...mbola!

NUMERITOS

Viene una encuesta ahora que se calienta el tema político. Será publicada en 'La Decana' todos los meses, para ir midiendo cómo se mueve la vaina. Mañana empieza la primera.

DESPEDIDA DEL REY

Los mexicanos empezaron a despedir al rey de la ranchera, Vicente Fernández, con vítores y cantando rancheras. Fernández, astro de la música latinoamericana, falleció este domingo a los 81 años en la ciudad de Guadalajara, en México.

LA NOTA

Dice que los gringos mandaron una nota certificando que El Loco no puede ser juzgado por algo distinto por lo que fue extraditado. Que la nota ya la llevaron a Caraballo.

NO SE VACUNAN

Dice que hay como 4 mil docentes que ni pol diablo quieren vacunarse y parece que se va a formar una ponchera con esta vaina. ¡Santo!

SALARIO MÍNIMO

Hay expectativas sobre lo que sería el nuevo salario mínimo y para mañana se tiene previsto un anuncio, aunque también se dice que si no han llegado a un acuerdo, la información se daría una semanas más tarde, es decir para el 22.

NUEVAS MAGISTRADAS

Dice que las que están planchando saco y comprando atuendo nuevo son las magistradas Chen - Cheng, que toman posesión entradito enero. A propósito, de una vez debe escogerse al nuevo presidente o nueva presidenta de la Tremenda Corte que estará dominada por mujeres.

COMPENSACIÓN

La federación y el Comité Olímpico y Paraolímpico de Estados Unidos acordó compensar con 380 melones a cientos de gimnastas que sufrieron abusos por parte de Larry Nassar, médico del equipo nacional.

INFLACIÓN

La inflación en Panamá se incrementó 2,9% en octubre 2021, comparado con su similar de 2020, según el Índice de Precios del Consumidor, del Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¡Mejeto!

#NOSINMUJERES

Ayer fue el lanzamiento de la plataforma que contiene un directorio de mujeres panameñas expertas en distintas áreas del conocimiento y más. La embajadora de los Países Bajos fue la anfitriona.