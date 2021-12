La llorona del 24 de diciembre de 2021

ACUERDO

Dice que en la ñamura hay humo blanco entre Blandón y Cachaza. Que Blandón le cedió varios cargos importantes a la gente de Cachaza. ¡Santa Bárbara bendita!

ACUERDO II

Entre los cargos que se negociaron es que Popi será el amo y señor de Herrera y eso lo pone directo en el directorio nacional; Etchelecu será el secretario general y el alcalde de Aguadulce el primer vicepresidente, además del diputado Carles en otro importante cargo. ¡Ajoooo!

DE PANTALLITA

Dice que la candidatura de La Levy en la ñamura es de pura pantallita, de que hay algo de competencia, pero que en realidad todo está cuadrado para que la nueva junta directiva presidida por Blandoncito pase como con aceite de oliva.

CAMBIO

En la Policía Nacional, el golpe del timón comunicativo se nota, ahora que le dieron bola negra a Erika. Me cuentan que el cambio ha encontrado cierta resistencia, sobre todo entre los más veteranos del equipo. El jefe dio su sentencia: “a cuadrarse o a retirarse”. Más claro, no canta un gallo.

VIENEN AL CALORCITO

Unos 1,200 turistas canadienses llegarán a la terminal de Río Hato, durante estas fiestas de Navidad y fin de año, dinamizando la actividad hotelera y otros servicios turísticos en el área central del país. ¡Vienen buscando el calorcito!

Y SE MEJORA LA COSA

Y a partir de enero, las aerolíneas canadienses Transat y Sunwing, que operan en el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato, tienen previsto continuar ofreciendo dos frecuencias semanales, con turistas procedentes de los mercados de Vancouver, Edmonton, Winnipeg y Toronto.

BUENA IDEA

Este 25 de diciembre habrá mucha actividad en el hipódromo Presidente Remón, porque aparte de las carreras en vivo, contarán con un nacimiento en vivo, una granja con animales vivos, y muchas atracciones para los niños. Hay que aplaudir esta iniciativa, porque ya no quedan en la ciudad sitios donde pasarla bien en familia, con seguridad y sano entretenimiento.

¿DISCRIMINACIÓN?

El chusco futbolero me envió esto: ¿cómo es que al campeón del torneo Apertura masculino de la LPF le darán un premio de 30 mil dólares, y a la campeona del torneo femenino solo 3 mil? Dice que en la liga de los veteranos, el premio es de 2 mil 500 palos, solo 500 menos que el de la LPF femenina. ¿Será que todo el billete está puesto en el sueño mundialista con la selección mayor?

OTRA DE DEPORTE

Con la temporada de béisbol a la vuelta de la esquina, los árbitros son los que pusieron la “pica en Flandes”, porque todavía les deben el pago por trabajar en el último torneo mayor. Aseguran que el diputado convertido en director de Pandeportes no hace nada al respecto, porque el “Gato Tortuguero” puede mandar a volarlo del puesto.

OTRA DE DEPORTES II

Lo que me cuentan los colegiados es que les pidieron trabajar en los partidos, con los viáticos para moverse y hospedarse, pero el pago por arbitrar los partidos vendría después. Ahora, dicen, les dijeron que no hay plata, y que les aplicarán el mismo sistema para el campeonato juvenil en enero de 2022. “¡Ey, así no se puede!, exclamó uno de los que pasa la escobilla sobre el 'home plate'. ¡Ajoooo!

VIENE OTRA DENUNCIA

Del sector judicial nos confirman que viene otra demanda en contra de funcionarias de un Tribunal de Familia, que están sesgando un expediente para favorecer a una de las partes. Cuentan que por ahora se hacen tratamientos de belleza gratis, 'peeling', 'botox', dermoabrasión y keratina. Parecen jovencitas de 25 años. ¡Santo!