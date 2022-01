La llorona del 26 de enero de 2022

EN CORREDERA

Dice el diputado Juan Diego Vásquez: “Yo tengo un reloj que me está corriendo, porque tengo hasta los meses de junio o julio de este año para decidir si voy a aspirar o no a un cargo por la libre postulación”. ¡Ajoooo!

VA POR LA ALCALDÍA

Me dicen que el diputado Vásquez está considerando seriamente su candidatura por la libre postulación para la alcaldía de San Miguelito. Que de esa forma no viola su discurso de la no reelección. ¡Ajooo, parece que él si no va con eso de no reelección, pero eterna!

JUSTO & BUENO

Dicen que Mercadería S.A., propietaria de la cadena de tiendas Justo & Bueno, cambió de dueño. Por allí me cuentan que un Bolo anda detrás.

SE LE SALIÓ EL COBRE

La comidilla en tierras gringas es que el presidente estadounidense Joe Biden llamó a un periodista de la cadena Fox “estúpido hijo de puta”, luego de que este le hiciera una pregunta sobre si la inflación, disparada al 7%, le podría pasar factura de cara a las elecciones de medio mandato. Biden llamó personalmente al reportero para disculparse por el insulto.

TERRIBLE

Dice el defensor del Pueblo que ingenieros de MiAmbiente han confirmado el desbordamiento de lixiviado en el vertedero de cerro Patacón, que llega hasta la cuenca del Canal de Panamá. ¡Santo!

COMO PERRO A SU PRESA

A propósito del defensor, el hombre presentó la denuncia por posible comisión de un delito ambiental y la salud pública en contra de la empresa que maneja el vertedero. ¡Cara...mbola!

LÍO ARMADO

Lo del aumento del impuesto de circulación vehicular en el Municipio de Panamá, por un presunto error de sistema, le armó un lío mayúsculo a José Luis. Fue tal la bronca, que en un comunicado se dio la reculada, con crédito a favor de los contribuyentes afectados por el monto excedido.

OTRA DE ALCALDÍAS

En Changuinola, hasta cadenas a las puertas les pusieron los funcionarios que no han cobrado en 2022. Parece que los representantes no han ratificado a la tesorera municipal, y hay 200 trabajadores que todavía no ven la luz al final del túnel. Aquí se ve cómo las diferencias políticas afectan la paila de quienes dependen de un 15 y un 30.

OTROS PREOCUPADOS

Los funcionarios con nombramiento transitorio en la AMP aún no firman sus contratos. Además, a pesar de la recaudación récord que logró la institución en 2021, hay gente pitando porque Vielka no los incluyó en el pago de bonos, y mientras tanto, la temperatura de los trabajadores sigue subiendo.

SENTIDO PÉSAME

Registramos con mucho pesar la muerte del fotógrafo Ismael Achurra, una pieza vital y de referencia en la comunicación gráfica panameña. El apellido Achurra está ligado a grandes e históricas imágenes de los años 70 y 80, en los medios impresos de la época. ¡Paz a su alma!

GUERRA PSICOLÓGICA

Lo que los medios ticos dicen de casos positivos en la selección de Panamá, es parte de la guerra previa a los partidos de la eliminatoria rumbo a Catar 2022. Así es como la prensa es parte del encuentro fuera de la cancha, incluso en los países futbolísticamente desarrollados. No hay que hacerles el juego, hay que jugarlo y ganarlo en la cancha.

LLAMADO DE ATENCIÓN

El FMI urge a El Salvador a eliminar el bitcóin como moneda de curso legal. Parece que se le enreda el panorama a Bukele. ¡Mi madre!