La llorona del 9 de febrero de 2022

COMENTARIOS

Comenta alguien que Rubén aprendió la lección de 1994, cuando se sintió utilizado para restarle votos a la candidata del panameñismo y quedó limpio y relegado a un tercer lugar. Treinta años después con ciática y dolamas de la tercera edad, no está para corrinchos. ¡Sabe mucho!

COMENTARIOS II

Rodrigo Noriega: "Señor Ricardo Lombana, Rubén Blades le dio un voto de confianza, tome un avión a Nueva York y cierre el acuerdo. Aproveche el moméntum a su favor". ¡Adelantado del mar del sur, le dicen!

LA ACLARACIÓN DE RUBÉN

“No puedo endosar a Lombana, como algunos creen que hice, porque desconozco su posición sobre estos temas. Aclaro, no pido que me los explique a mí, en privado: debe explicarlos al país, si acaso esos puntos ya han sido contemplados y resueltos por él y por su equipo”.

LA ACLARACIÓN DE RUBÉN II

“Manifesté que no me voy a inscribir como candidato independiente, pero no dije que he renunciado a considerar ser candidato. No me parece oportuno aceptar reuniones políticas porque es irresponsable hablar de una candidatura sin haber antes definido el propósito que persigue el candidato/a”.

VIENE CON TODO

El que guindó los guantes y no va en las próximas elecciones de la Gran Cámara es Yayi Carles. Dice que se dedicará a impulsar alimentos saludables. De verdad que con tanta comida chatarra en kioscos, fondas y restaurantes. ¡Necesitamos más Yayis!

SOLO PREGUNTAN

Muchas personas se preguntan en qué etapa o seguimiento se encuentra, o ya le extendieron el certificado de defunción, el anteproyecto de ley que modifica el artículo 1 de la ley 6 de 1987, que brinda un 25 por ciento de descuento en los servicios de cable TV. e Internet a los adultos mayores, presentado por la diputada Génesis Arjona.

JUEGO DE TRONOS

El que lustra zapatos y plancha sacos nuevos es Carlos, que parece que de príncipe pasará a Rey en Inglaterra, ahora que la soberana, la Reina Isabel, está haciendo planes de retiro. Camila se afila ya para ser Reina Consorte. ¡Ajoooo!

DAÑO ARQUEOLÓGICO

Residentes de Loma Santa, Tierra Oscura en Bocas del Toro, denuncian que una empresa (famosa por construir una mansión en Boquete a un padrastro), ha dinamitado en ese lugar, donde se encontraron, afectando los objetos arqueológicos en ese área.

ESCONDEDERA

Curiosamente la empresa no permite que nadie pueda circular por ahí, por lo que piden que los arqueólogos de Mi Cultura se presenten al área, ya que el trabajador que lo encontró sigue laborando.

A LA REJA

A los que le cayó la teja fue a los doctores Leonardo Labrador, ex jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud y Ana Lorena Chang, que fueron detenidos por los delitos contra la salud pública y corrupción de servidores públicos.

PRESUPUESTO

Por la Tremenda Corte se sacudieron eso de rogar por el presupuesto para el Judicial y el Ministerio Público. Declararon inconstitucional varios artículos de la ley de presupuesto, por lo que se espera todo un cambio en ese menester. ¡Ajoooo!

TRAMPITAS

Algunos locales de venta de artefactos electrodomésticos en Los Pueblos, venden los mismos con desperfectos y cuando la gente reclama los mandan al los talleres del proveedor, y allá es otro viacrucis. En vez de dar un aparato nuevo, dizque los arreglan y a los días, es lo mismo. ¡Ojo Acodeco!