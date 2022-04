La llorona del 14 de abril de 2022

LO QUE DICEN

Me cuentan que hay varios ministros y directores que están muy juiciosos, reflexionando durante la Semana Mayor. Pero que muchos de ellos, cuidado y no resucitan, ya que la otra semana no regresarán a sus cargos. ¿Seré yo, maestro?

LA NÓMINA

Circuló ayer, y me dicen que es la nómina de consenso para el CEN del PRD. En esta, Nito sería el secretario general y Gaby el presidente del partido. Lo acompañan Camilo Alleyne en la primera vicepresidencia y Eyra Ruiz en la segunda vicepresidencia.

LA NÓMINA II

El primer subsecretario sería Crispiano Adames; segunda subsecretaria Doris Zapata; tercer subsecretario Nando Meneses; cuarto subsecretario Eliecer Montenegro; quinto subsecretario Ricardo Zanetti y sexto subsecretario Ricardo Santos.

TREMENDO SUSTO

Me cuentan que el que se llevó tremendo susto fue el politólogo Fernández Lara en su periplo neoyorquino con eso de la balacera en el Metro. Ahora está recorriendo la Universidad de Princeton. Sus oyentes de Cara al Pais esperan sus impresiones. ¡Pronto retorno!

¡DIOS ES GRANDE!

Comenta alguien que si Panamá hubiera clasificado estaríamos en el grupo de la muerte con España, Alemania y Japón. Que con todo y Keilor, a Costa Rica le encajarán una docena de goles si pasa el repechaje con Nueva Zelanda. ¡Se toman apuestas!

PARÓ EN SECO

Ahora que salió lo del folletito feliz, parece que en el ministerio de Amador le dieron el pare a otra publicación gestionada por la gente de Prevención. A Juama no le gustó para nada la asoleada mediática por culpa de los que distribuyeron el folletito en Tocumen.

¿HABRÁ HUELGA?

Los futbolistas de la LPF anunciaron que no irán a la cancha en la próxima jornada del torneo Apertura, porque los clubes no firmaron la convención colectiva el año pasado. Lo cierto es que hay mucho descontento de parte de los jugadores, que se consideran trabajadores del sector deportivo.

¿HABRÁ HUELGA? II

Me soplaron que la Fepafut está tratando de mediar en el conflicto entre jugadores y dueños de clubes, y que este viernes (sí, en Viernes Santo), ha llamado a las partes a una reunión “presencial” en Costa del Este.

LA FELICITACIÓN

El mensaje de cumpleaños que El Loco le mandó en Twitter a Bolota pareció una invitación subrepticia al diputado de Colón para saltar del barco oficialista al de RM. Hasta lo llamó “mi hijo de Colón”, con mucho afecto.

JALÓN DE OREJAS

Desde avenida México me cuentan que le dieron su jalón de orejas al diputado del circuito 2-1, que pidió nombramientos en el GobierNito desde el pleno de la Asamblea Nacional. Habrá que esperar lo que pase en el Congreso Ordinario Nacional del 15 de mayo, cuando el PRD renueve su Comité Ejecutivo Nacional, para ver si complacen a Guardia.

SE ACABÓ EL PARO

Los asistentes de laboratorio llegaron a un acuerdo que puso fin al paro de labores en la Caja de Seguro Social. La polémica se extendió hasta el cierre de calles, que causó efectos innecesarios a cientos de estudiantes.