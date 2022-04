La llorona del 22 de abril de 2022

PATIDIFUSOS

Mucha gente quedó patidifusa con la decisión de Gaby de no correr para secretario general del PRD, cargo que tenía prácticamente asegurado. ¡Mejeto!

JUNTOS, PERO NO REVUELTOS

Dice que el consejo era que Gaby se metía a la Secretaría General del PRD, solo si iba con una junta directiva no contaminada de los diputados cuestionados. Que la negociación se mantuvo hasta última hora y como los gamonales no cedieron, Gaby no corrió. ¡Ajoooo!

EL PULSEO

Ahora parece que empieza un nuevo pulseo en el PRD, dado que al grupo del Gato le cortaron el grifo con la descentralización. El Gato presionará desde la Asamblea. Esto se pondrá bueno. ¡Santa cachimba!

DE RIPLEY

Resulta que el esquema de transparencia bancaria del IFF y la OCDE sobre préstamos fantasmas bancarios a países pobres, lanzado en 2019, solo lo han cumplido dos bancos. Y así están en Panamá exigiendo cumplimiento. ¡País de congos!

VETO

Y Nito vetó el proyecto que elimina la revocatoria de mandato. Me dicen que los diputados lo volverán a aprobar por insistencia y le mandarán el caso a la Tremenda Corte para que decida. ¿Y mientras tanto?

GABINETE

Todo indicaba que vendrían cambios en el Gabinete y hasta el ministerio de la Presidencia estaba en el paquete. Con la no postulación de Gaby, parece que sí va a haber cambios de figuritas, pero atendiendo otra realidad. ¿Qué será, qué será...?

CASO PANDEPORTES

Cuatro exdirectores fueron formalmente acusados por la supuesta comisión de delitos de peculado y blanqueo de capitales en perjuicio de Pandeportes, donde se señala que hubo un manejo irregular de 13.2 melones. El asunto viene rondando desde los tiempos de Freddy en la Contraloría, y hasta ahora parece que el movimiento va en serio.

CASO PANDEPORTES II

De este asunto se recuerda que en una auditoría efectuada por la Contraloría, se descubrió el manejo de fondos a través de federaciones deportivas, entre 2014 y 2019, que involucra a directivos de estas organizaciones dedicadas al fomento del deporte en Panamá. Hay exdiputados, exdirectores de Pandeportes y hasta directivos de federaciones señalados por la fiscalía. ¡Millo y Coca Cola para mirar desde las gradas!

BOLA NEGRA

Apenas regresó Sucre a Salud, y le dieron bola negra a la administradora del hospital modular donde se atendió a pacientes en los momentos más crudos de la pandemia de la covid-19. La funcionaria, con 13 años de servicios, debió ser mejor reconocida, porque en la etapa dura de la enfermedad en Panamá, nadie quería ese hueso.

REVOLTIJO

Me mandan esto: “Las cosas que se escuchan en la radio en la altiva provincia de Chiriquí. Recientemente, un “presidente” de una liga de béisbol distrital declaraba que, Pandeportes había resuelto temas de institucionalidad y violación de DDHH, como si esa entidad tuviera competencia para eso. Y lo peor, es que dijo ser conocedor en derecho”. ¡Pena ajena!

CON PINDÍN...

Dice que hoy, a las 7:00 p.m., es la toma de posesión de la nueva junta directiva que preside Tito Araúz, el Club Deportivo Español. Será una cena bailable amenizada por el Grupo Son Pa Ti. ¡A mover el esqueleto!

FIRMAS

Participación Ciudadana, un movimiento liderado por el joven abogado Roberto José Zúñiga, está convocando a la juventud para que vote en la revocatoria de Tanque. Ayer se presentó al TE porque el sistema había colapsado .¡Atajaa!